Шоу-бизнес 

Александр Маршал гневно отреагировал на внесение в списки «врагов Украины»

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© ТАСС

Российский певец Александр Маршал не желает ничего слышать об Украине, пока «это чокнутое правительство страны находится у власти». Об этом он заявил, узнав, что сайт «Миротворец» внес его данные в свои списки.

«Я даже не хочу знать, где находится эта страна. Я езжу только по России, а Крым как был наш, так и останется нашим», — заявил певец «Ридусу».

В прошлом году Маршал вывез с территории Украины останки своих родителей и перезахоронил их в Москве.

Сайт «Миротворец» публикует данные граждан России, Украины и других государств, которых называет либо «изменниками родины», либо «пособниками оккупанта». Эти звания выдают за критику киевского режима, высказывания симпатий к народным республикам Донбасса, а также за посещение территории Крыма. 

В базе данных «Миротворца» немало имен журналистов, деятелей культуры, шоу-бизнеса, в том числе и певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. 

Александра Маршала туда внесли за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «открытое оправдание российской агрессии».

По материалам: http://ridus.ru/news/250852

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