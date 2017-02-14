Александр Майсурян. Над кем смеется закон о защите чести и достоинства президента РФ?

Не успел Вячеслав Володин заявить о необходимости принять закон «О защите чести и достоинства президента России», как эту тему подхватили все кому не лень. Вот и официальный рупор Кремля Дмитрий Песков уже тоже прокомментировал эту идею в духе «принять нельзя отклонить».

Но я отлично помню, как действовал ещё закон «О защите чести и достоинства президента СССР», принятый в 1990 году. Этот закон был явным признаком того, что государство накренилось на бок и вот-вот пойдёт ко дну. Вся критика после принятия этого закона сосредоточилась на Горбачёве. Над ним смеялись все подряд, и правые, и левые. Его изображали на настенных календарях с голым задом, а потом милиция конфисковывала эти календари и возбуждала по ним уголовные дела. Все очень веселились…

Такие матрёшки конфисковывали на Арбате и в других местах по «Закону о защите чести и достоинства Президента СССР». Что только повышало на них спрос





Самую же замечательную акцию устроил официальный музей МВД, расположенный в районе метро «Новослободская». Он отвёл в своей экспозиции целую стеклянную витрину, посвящённую соблюдению закона о «защите величества». И эта витрина была целиком заполнена предметами, оскорбляющими честь и достоинство президента СССР и конфискованными по этому закону. Были там, например, карикатурные матрёшки, изображавшие Горби и его предшественников.

Потом, как известно, Горби ушёл в отставку, и СССР распался. Но витрина с насмешками над тем, над кем закон смеяться запретил, гордо красовалась в этом музее до самого конца 90-х годов…

Впоследствии российские законодатели, наученные горьким опытом, уже долго не пытались принимать таких законов. Но сейчас опыт, видимо, забылся, и у кого-то вновь зачесались руки…

Хотя не только в России, но и в других странах история подобных законов весьма горька и печальна для тех, чьё достоинство и величие они якобы оберегали. Например во Франции при короле Луи-Филиппе карикатуристы, чтобы избежать действия закона о защите его величества, стали изображать своего обожаемого монарха в виде груши. На одном из судов по этому закону судья возмущённо заметил, что король совсем не похож на данный фрукт! Тогда подсудимый, художник Шарль Филиппон, мгновенно набросал рисунок «король превращается в грушу», доказывавший их внешнее сходство.

За это Филиппон, конечно, получил обвинительный приговор – но зато монарх навсегда остался в истории как «король-груша». (Этот рисунок Филиппона я помню, между прочим, по своему учебнику новой истории, по которому учился в советской школе).

А как выходили из положения русские художники? Вот знаменитая карикатура 1905 года, она изображает какого-то странного двуглавого орла, довольно уродливого на вид.

Но стоит перевернуть картинку вверх ногами, и перед нами предстаёт государь император – не в самой выигрышной и приличной позе… (Представляю, как взвыла бы г-жа Поклонская). И этот рисунок-перевёртыш тоже, как и груша Филиппона, навсегда вошёл в историю карикатуры.

Так что если кто-то желает принять нынче такой закон, то принимайте, господа, принимайте. По крайней мере потомкам будет, над чем горько посмеяться…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109404/17192/-