Александр Фролов: Роль угля для Украины остается высокой, а запасы газа на историческом минимуме

Заместитель генерального директора Института Национальной энергетики Александр Фролов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Не совсем верно говорить, что на Украине используют резервы газа, которые трогать нельзя. Подземные хранилища газа – это несколько объектов, созданные, как правило, в истощенных месторождениях, и используются они, когда в летний период уровень потребления ниже, чтобы закачивать газ, с тем, чтобы не строить дополнительные мощности по доставке газа из месторождений, где его добывают, в тот момент, когда потребление максимальное, то есть в отопительный период», — рассказал Александр Фролов.

По его словам, роль угля для Украины остается высокой, а запасы газа находятся на историческом минимуме. Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/15/aleksandr-frolov-rol-uglya-dlya-ukrainy-ostaetsya-vysokoj-a-zapasy-gaza-na-istoricheskom-minimume/