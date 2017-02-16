Украина 

Александр Асафов: Украина погружается туда, где уже находится длительное время

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Политолог Александр Асафов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Украина погружается ровно туда, где она уже находится достаточно длительное время. Эти все разговоры вокруг патриотической блокады или непатриотического поведения патриотов – они достаточно умилительны, потому с высоких политических трибун в Киеве доносится одно, жители говорят о другом, нацисты говорят о третьем», — отметил Александр Асафов.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Александр Асафов; Блокада Донбасса; новости Украины; политическая аналитика; программа На самом деле; Сергей Веселовский; смотреть последний выпуск На самом деле; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/02/16/aleksandr-asafov-ukraina-pogruzhaetsya-tuda-gde-uzhe-nahoditsya-dlitelnoe-vremya/

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