Александр Асафов: Украина погружается туда, где уже находится длительное время

Политолог Александр Асафов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Украина погружается ровно туда, где она уже находится достаточно длительное время. Эти все разговоры вокруг патриотической блокады или непатриотического поведения патриотов – они достаточно умилительны, потому с высоких политических трибун в Киеве доносится одно, жители говорят о другом, нацисты говорят о третьем», — отметил Александр Асафов.