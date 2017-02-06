Алекс Смерфит был замечен в клубе целующимся с незнакомой девушкой

Пока поклонники с нетерпением ждут таинственный сюрприз, который им пообещала Виктория Боня, свой сюрприз преподнес самой Боне ее возлюбленный и отец их дочери Алекс Смерфит. На днях фотографы запечатлели его в одном из французских ночных клубов, страстно целующимся с неизвестной девушкой. Имя таинственной незнакомки не сообщается, однако, всем сразу бросилось в глаза внешнее сходство с Боней до того, как та перекрасилась в блондинку.

Путем несложного расследования пользователи Сети выяснили, что девушка очень похожа на модель Екатерину Алешкину. Судя по фотографиям, Смерфит пришел в клуб с компанией друзей. Была ли эта девушка с ними изначально или появилась позже, неизвестно. Пока ни Алекс, ни Виктория никак не прокомментировали ситуацию. В Сети даже появились шутки о том, что пьяный Алекс перепутал Боню с посторонней девушкой. Но все-таки очень похоже, что все заверения Виктории о вечной любви и гармонии в их отношениях с Алексом оказались блефом.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/aleks-smerfit-byil-zamechen-v-klube-tseluyushhimsya-s-neznakomoy-devushkoy.html