Al Arabiya: жертвой инцидента между ВМС ОАЭ и Ирана стал эмиратский моряк
Военнослужащий Объединенных Арабских Эмиратов погиб сегодян в результате «конфронтации ВМС ОАЭ с боевым кораблем Ирана», передает Al Arabiya.
Как отмечает панарабский телеканал, официальные источники ОАЭ подтвердили факт гибели военного моряка ОАЭ, «после того как корабль ВМС Ирана вторгся в территориальные воды Эмиратов».
«Верховное командование ВС ОАЭ объявило о гибели сержанта Абдуллы Мохаммеда Иссы аль-Хамади, который нес службу в пределах границ страны», — такое заявление во вторник распространило государственное новостное агентство ОАЭ WAM.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/25/al-arabiya-zhertvoy-incidenta-mezhdu-vms-oae-i-irana-stal-emiratskiy-moryak