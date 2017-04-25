Проишествия 

Al Arabiya: жертвой инцидента между ВМС ОАЭ и Ирана стал эмиратский моряк

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Фото: AP

Военнослужащий Объединенных Арабских Эмиратов погиб сегодян в результате «конфронтации ВМС ОАЭ с боевым кораблем Ирана», передает Al Arabiya.

Как отмечает панарабский телеканал, официальные источники ОАЭ подтвердили факт гибели военного моряка ОАЭ, «после того как корабль ВМС Ирана вторгся в территориальные воды Эмиратов».

«Верховное командование ВС ОАЭ объявило о гибели сержанта Абдуллы Мохаммеда Иссы аль-Хамади, который нес службу в пределах границ страны», — такое заявление во вторник распространило государственное новостное агентство ОАЭ WAM.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/25/al-arabiya-zhertvoy-incidenta-mezhdu-vms-oae-i-irana-stal-emiratskiy-moryak

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