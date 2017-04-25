Al Arabiya: жертвой инцидента между ВМС ОАЭ и Ирана стал эмиратский моряк

Военнослужащий Объединенных Арабских Эмиратов погиб сегодян в результате «конфронтации ВМС ОАЭ с боевым кораблем Ирана», передает Al Arabiya.

Как отмечает панарабский телеканал, официальные источники ОАЭ подтвердили факт гибели военного моряка ОАЭ, «после того как корабль ВМС Ирана вторгся в территориальные воды Эмиратов».

«Верховное командование ВС ОАЭ объявило о гибели сержанта Абдуллы Мохаммеда Иссы аль-Хамади, который нес службу в пределах границ страны», — такое заявление во вторник распространило государственное новостное агентство ОАЭ WAM.

Другие подробности инцидента не сообщаются.