Актёр Дмитрий Певцов пополнил базу сайта «Миротворец»

Российский актёр Дмитрий Певцов внесён в список скандально известного украинского сайта «Миротворец».

На сайте отмечается, что он Певцов гастролировал в Крыму и попал в список за «незаконное пересечение государственной границы Украины».

Ранее в базу сайта были внесены российские артисты Юлия Самойлова, Юрий Лоза, Диана Гурцкая, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Баста, Нюша.

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