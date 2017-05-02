Россия 

Актёр Дмитрий Певцов пополнил базу сайта «Миротворец»

0 коментариев
Актёр Дмитрий Певцов пополнил базу сайта «Миротворец» | Русская весна

Российский актёр Дмитрий Певцов внесён в список скандально известного украинского сайта «Миротворец».

На сайте отмечается, что он Певцов гастролировал в Крыму и попал в список за «незаконное пересечение государственной границы Украины». 

Ранее в базу сайта были внесены российские артисты Юлия Самойлова, Юрий Лоза, Диана Гурцкая, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Баста, Нюша.

Читайте также: Судьба предателя: добровольца с Донбасса зверски убили в «учебке» ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493669550

Другие новости:

du6c4p_1458574022

Украинский неонацист напал на девушек в Крыму, — вице-премьер Бальбек

0
58i24x_1485371763

«ЕдРо» обнулило упорядочение в капремонте

0
9h6phq_1468259774

Сергей Доренко: Хватит служить арабам! Дыры в обороне Асада затыкать нашими телами нельзя!

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *