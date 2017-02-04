Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о побоях мужа и тяжелой болезни

Актриса Елена Ксенофонтова на днях стала гостьей Андрея Малахова в его авторской программе «Пусть говорят». Она откровенно рассказала присутствующим в студии о непростой жизненной ситуации, которая случилась в ее жизни. Мало того что гражданский муж жестоко избил Елену, он, будучи профессиональным юристом, перевернул эту историю так, как будто это она нанесла ему «тяжкие увечья».

Несмотря на показания свидетелей и результаты медицинской экспертизы, предоставленные актрисой в свое оправдание, суд вынес ей обвинительный приговор и обязал выплатить административный штраф пострадавшему. А тот, в свою очередь, уже готовит документы на принудительное выселение Елены с двумя детьми из их общей квартиры. Надо отметить, что дочь Софья – общий ребенок Елены и Александра, причем долгожданный и выстраданный. Ведь актриса уже давно борется с раком головного мозга, и родить ребенка ей было невероятно сложно.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/aktrisa-elena-ksenofontova-rasskazala-o-poboyah-muzha-i-tyazheloy-bolezni.html