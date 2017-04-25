Активисты украинских землячеств РФ передали помощь одесским политзаключенным (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские землячества России направили в Одесское СИЗО гуманитарную помощь для политзаключенных.

Лидер землячеств Дмитрий Скворцов приехал в Одессу и записал видеообращение к одесситам в преддверии годовщины 2 мая.

«2 мая — черная дата в украинской истории. Более 40 человек — политзаключенных, находятся сейчас в стенах этой тюрьмы. Эти люди — не преступники даже по украинским законам, поскольку суд над ними так и не состоялся. Мы решили поддержать этих людей и показать, что есть и та Украина, которая не считает их преступниками, но считает их более чем достойными людьми», — отметил Скворцов.

«Мы также поздравим политзаключенных и с 9 мая. К 9 мая политзаключенные получат все самое необходимое, что им нужно, чтобы они достойно встретили великие праздники в истории нашей страны, чтобы они знали, что есть Украина, которая с ними», — заключил лидер землячеств.

Напомним, ранее украинские землячества России решили помочь своим соотечественникам на Украине. В рамках гуманитарной кампании «Братья навсегда» был подготовлен ряд благотворительных мероприятий. Главными получателями помощи стали ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также политзаключенные и их родственники на Украине.

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