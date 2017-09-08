Россия 

Актер-«атошник» Пашинин опроверг информацию о своей гибели (АУДИО)

0 коментариев
Актер-«атошник» Пашинин опроверг информацию о своей гибели (АУДИО) | Русская весна

Воюющий в «АТО» актер Анатолий Пашинин опроверг информацию о своей гибели.

«Со мной все хорошо», — сказал он в комментарии украинским СМИ, добавив, что «приказа умирать не было»

«Так что все в порядке, я жив», — заявил Пашинин.

Как ранее сообщала «Русская Весна», известный писатель и замкомандира батальона Армии ДНР Захар Прилепин заявил о возможной гибели Пашинина в зоне «АТО».

Читайте также: Известный военкор подтверждает гибель актера Пашинина в «АТО»

По материалам: http://rusvesna.su/news/1504881283

Другие новости:

t7d7b9_1479235683

«ЛукОЙЛу» удалось вопреки санкциям привлечь $500 млн у иностранных банков

0
hvsys9_1471101368

АвтоВАЗ опубликовал тизер нового концепт-кара (ФОТО)

0
49a9u2_1498577062

Россия пытается восстановить Советский Союз, — МИД Украины

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *