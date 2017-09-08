Актер-«атошник» Пашинин опроверг информацию о своей гибели (АУДИО)
Воюющий в «АТО» актер Анатолий Пашинин опроверг информацию о своей гибели.
«Со мной все хорошо», — сказал он в комментарии украинским СМИ, добавив, что «приказа умирать не было»
«Так что все в порядке, я жив», — заявил Пашинин.
Как ранее сообщала «Русская Весна», известный писатель и замкомандира батальона Армии ДНР Захар Прилепин заявил о возможной гибели Пашинина в зоне «АТО».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504881283