Актер-«атошник» Пашинин опроверг информацию о своей гибели (АУДИО)

Воюющий в «АТО» актер Анатолий Пашинин опроверг информацию о своей гибели.

«Со мной все хорошо», — сказал он в комментарии украинским СМИ, добавив, что «приказа умирать не было»

«Так что все в порядке, я жив», — заявил Пашинин.

Как ранее сообщала «Русская Весна», известный писатель и замкомандира батальона Армии ДНР Захар Прилепин заявил о возможной гибели Пашинина в зоне «АТО».

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