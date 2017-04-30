Актер Андрей Гайдулян справился с болезнью и скоро станет отцом

Актер Андрей Гайдулян с супругой Дианой Очиловой появился на свадьбе своего друга и коллеги Виталия Гогунского. Собравшиеся гости были невероятно счастливы увидеть Андрея в прекрасной физической форме после недавно перенесенного тяжелого онкологического заболевания. Еще одним поводом для радости за актера стал заметно округлившийся животик его супруги. Пара не только стойко перенесла выпавшие на их долю испытания, но и готовится стать счастливыми родителями.

Напомним, что звезда сериала «Универ» и «СашаТаня» два года борется с лимфомой средостения. Он перенес операцию в Германии и несколько курсов химиотерапии. Все это время рядом с Андреем была верная спутница жизни Диана. Влюбленные планировали сыграть пышную свадьбу в Италии, но из-за болезни торжественное мероприятие пришлось отложить. Недавно они расписались в одном из московских ЗАГСов и с небольшой компанией самых близких друзей все-таки слетали отметить это событие в Италию.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/akter-andrej-gajdulyan-spravilsya-s-boleznyu-i-skoro-stanet-ottsom.html