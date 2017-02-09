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Акт вандализма скандального украинского нардепа у посольства Германии попал на страницы мировых СМИ (ФОТО)

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Акт вандализма скандального украинского нардепа у посольства Германии попал на страницы мировых СМИ (ФОТО) | Русская весна

Скандальная выходка украинского депутата БПП Алексея Гончаренко получила внимание влиятельных западных СМИ, в очередной раз подтвердив сомнительную репутацию Украины и украинцев.

Напомним, Гончаренко, который приобрел известность благодаря радостным селфи с жертвами 2 мая, совершил акт вандализма у посольства Германии в Киеве. Красной краской из баллончика он написал «Nein!» на фрагменте Берлинской стены, размещенном у стен посольства в Киеве.

Крупнейшее американское информагентство Associated Press написало о событии с заголовком «Германия резко осудила украинского депутата за выходку у посольства в Киеве». 

С таким же заголовком вышел материал в электронной версии The DailyMail.

Издание уточняет, что Германия предоставила части исторической Берлинской стены для разных стран мира, а также разместила фрагменты в посольствах и немецких учреждениях.

Кроме того, подобные осуждающие публикации появились в нидерландской интернет-газете nzherald.co.nz, польском издании wiadomosci.onet.

В прошлый раз такого внезапного внимания со стороны западных СМИ благодаря своим полупорнографическим фото удостоилась юная заместитель министра МВД Украины Анастасия Деева.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486615380

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