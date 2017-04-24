Акция протеста у здания Тернопольской мерии

В Тернополе протестующие в масках не пустили в здание горсовета депутатов, в результате чего сессия не состоялась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат тернопольского горсовета Андрей Шкула.

Утром возле здания горсовета собралось несколько десятков митингующих. Они стояли с плакатами «Долой тушек из совета», «Предатель-депутат сдай мандат» и т.д. Возле горсовета также были установлены несколько мусорных баков с фамилиями троих депутатов от фракции «Свобода» — Игоря Турского, Романа Навроцкого и Иван Сороколита, которых несколько недель назад исключили из партии и фракции «Свободы».

Около 7:15 внутрь помещения вошло около 20 парней. Вероятно, это «независимая общественность» и «простые избиратели», которые пришли просить «предателей-депутатов» сложить мандат.

После словесной перепалки в депутатов начали бросать тяжелые предметы и брызгать из перцового баллончика. В результате пострадали двое депутатов от фракции БПП — Юрий Смакоуз (ему забрызгали лицо перечным баллончиком) и Владимир Миско (ему попали яйцом в глаз).