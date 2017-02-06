Академия наук назвала гомеопатию лженаукой, опасной для здоровья

Российская Академия наук (РАН) назвала гомеопатию лженаукой, опасной для здоровья. Такое утверждение содержится в меморандуме комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

«Принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», — говорится в тексте меморандума.

Комиссия рекомендует Минздраву и ФАС отказаться в больницах от гомеопатических средств, а также обязать производителей делать на упаковках с этими средствами специальную маркировку с указанием их неэффективности.

«Гомеопатия не является безвредной: больные пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью и тратят значительные средства на недействующие препараты», — говорится в докладе.

Проведенные в разных странах в разное время клинические испытания так и не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения, подчеркивают авторы меморандума.

«Кроме того, постоянно появляются гомеопатические средства, которые вызывают токсичные эффекты», — добавляет член комиссии, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики Василий Власов.

В то же время гендиректор российского филиала французской гомеопатической компании «Буарон» Ирина Никулина рассказала РБК, что «при респираторных заболеваниях, мышечных болях и нервных расстройствах гомеопатические препараты применяются эффективно и достаточно изучены методами современной медицины».

«Современный подход к гомеопатии не запрещает сочетаний разных терапевтических подходов и лекарств, если они необходимы. Фанатизм в медицине неуместен — гомеопатические лекарства одни из многих существующих, они имеют свою нишу и свои ограничения», — считает Никулина.

Минздрав и ФАС пока не прокомментировали меморандум комиссии РАН.

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