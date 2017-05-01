Айк Халатян: Украинская экономика тесно связана с Россией
Политический обозреватель в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Я не считаю, что власть (Украины – ред.) специально все гробит. Тут надо понять одно: украинская экономика тесно связана с Россией. Поэтому перед украинскими властями стоит вопрос «Если ты хочешь развивать эту промышленность, продолжать развитие экономики в некоторых отраслях, тогда ты как-то должен находить язык с Россией». Но в данной ситуации понятно, что украинские власти настроены по-другому. Они считают Россию виновницей во всех проблемах», — сказал Айк Халатян.
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Метки по теме: Айк Халатян; госпереворот на Украине; Кризис на Украине; программа На самом деле; Россия и Украина; Экономика Украины
По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/ajk-halatyan-ukrainskaya-ekonomika-tesno-svyazana-s-rossiej/