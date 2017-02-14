AI: власти Туниса, колыбели «арабской весны», выбирают «брутальную тактику»

Правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила службы внутренней безопасности Туниса в массовых нарушениях прав человека. Правозащитники указывают на применение правоохранительными органами североафриканской страны пыток в отношении находящихся под следствием лиц, а также задержание подозреваемых без решения местных судебных органов и прокуратуры. Об этом передает телеканал Al Jazeera.

Действия тунисской полиции и спецслужб значительно ужесточились после осуществления в стране серии резонансных террористических атак со стороны боевиков-исламистов. В опубликованном 13 феврале докладе AI в связи с этим отмечается, что рост «брутальной тактики» со стороны сил внутренней безопасности подрывает демократические реформы в Тунисе, ставшего местом рождения «арабской весны».

В отчёте организации приводятся подробности 23 случаев применения пыток и других грубейших нарушений прав человека со стороны сотрудников полиции, Национальной гвардии и контртеррористических служб Туниса, начинавя с января 2015 года.