«Агенты Кремля» в Австрии сменили флаг, но никуда не делись, — Der Standart

Поездка представителей Австрийской партии свободы в Москву и заключение соглашения с «Единой Россией» — это «акт коллаборационизма с недемократической иностранной державой», пишет Der Standard. По мнению автора статьи Ханса Раушера, Кремль и раньше находил себе «полезных идиотов» на Западе, но тогда они как правило принадлежали к левому политическому лагерю, а сегодня — к правому.

Стратегия российского президента Владимира Путина заключается в том, чтобы с помощью давления, пропаганды и умелого влияния на «полезных идиотов» на Западе сохранить власть в Европе, пишет Der Standard.

Европейцы должны поставлять в Россию потребительские товары и технологии по низкой цене, а взамен покупать нефть и газ, при этом во всем поддерживать российскую политику и по возможности перенять «российские ценности» — гипернационализм, православную веру и борьбу с «упадническим Западом». Такими представляет себе отношения Европы и России глава Кремля, считает Ханс Раушер.

Евросоюз же стоит у него на пути, поэтому Путин пытается его расколоть, продолжает австрийский журналист. Для этого он использует СМИ, интернет, различные уже отточенные методы спецслужб (компромат, агенты влияния) и враждебные по отношению к ЕС европейские партии, которым нравится его модель авторитарной системы.

В рамках этой стратегии важную роль играет Австрийская партия свободы (АПС), пишет издание. Поездка в Москву и заключение соглашения с «Единой Россией» — это «акт коллаборационизма с недемократической иностранной державой», возмущается Раушер.

«Также это политически глупый шаг, потому что хотя большинство австрийцев и хотят сотрудничать с Россией, но они не собираются подчиняться ей», — подчеркнул журналист.

К тому же связи АПС с путинским режимом имеют длинную историю, напоминает Der Standard. Представители этой партии не раз ездили в Россию. Сетовали там на «лобби гомосексуалистов» в Европе. Выступали в качестве наблюдателей на референдуме 2014 года в Крыму. Встречались с российским послом при ООН.

В украинском кризисе АПС поддержала «агрессию Путина», а теперь ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе празднует освобождение Алеппо.

На Западе во времена коммунизма таких людей называли «послушными или сочувствующими Москве», а также «агентами влияния», вспоминает Раушер. Тогда это были представители левых сил. Сегодня же — преимущественно правых, отмечает автор в завершение своего материала.