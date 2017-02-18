Агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России до стабильного

Moody’s при этом подтвердило неинвестиционный рейтинг России на уровне «Ba1», но изменило прогноз на стабильный. Это решение агентство объясняет тем, что правительство РФ приняло среднесрочную стратегию бюджетной консолидации. Это решение должно снизить зависимость от нефтяных и газовых доходов, а также в перспективе позитивно сказаться на пополнении резервов, сообщает Bloomberg.

Отмечено также, что экономика России начинает восстановление после двухлетней стагнации, потенциал роста ожидается на уровне 1,5–2% в отсутствие структурных реформ.