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Агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России до стабильного

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Агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России до стабильного | Русская весна

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу России с негативного до стабильного из-за недавних решений российского правительства, сообщает агентство.

Moody’s при этом подтвердило неинвестиционный рейтинг России на уровне «Ba1», но изменило прогноз на стабильный. Это решение агентство объясняет тем, что правительство РФ приняло среднесрочную стратегию бюджетной консолидации. Это решение должно снизить зависимость от нефтяных и газовых доходов, а также в перспективе позитивно сказаться на пополнении резервов, сообщает Bloomberg.

Отмечено также, что экономика России начинает восстановление после двухлетней стагнации, потенциал роста ожидается на уровне 1,5–2% в отсутствие структурных реформ.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1487396114

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