Афганистан — первый бой с международным терроризмом: помним о павших, служим Родине

15 февраля 2017 года в 13:00, в День памяти воинов-интернационалистов на Поклонной Горе в Москве пройдет «Бессмертный батальон».

Более 5000 ветеранов Афганистана и других локальных войн и конфликтов пройдут с портретами своих боевых товарищей, павших не только на полях сражений, но и умерших в мирное время от полученных ран, и тех, кто в силу возраста, отдав долг Родине, не дожил до сегодняшнего дня. «Бессмертный батальон» пройдёт также во всех регионах России.

Участники шествия пройдут колонной до памятника воинам-интернационалистам, где возложат цветы и проведут митинг.

15 февраля 2017 года в 10:00, в Информационном агентстве ТАСС пройдет пресс-конференция организаторов и участников «Бессмертного батальона», в которой примут участие Председатель Всероссийской общественной организаций ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой России Борис Всеволодович Громов, Председатель «Союза десантников России», Герой Советского Союза Востротин Валерий Александрович и Директор Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, Герой Советского Союза Запорожан Игорь Владимирович.

Организатором шествия «Бессмертный батальон» выступает Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

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