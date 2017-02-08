Проишествия 

Афганистан: от рук боевиков погибли сотрудники Красного Креста

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Иллюстрация: AFP

Сегодня из Афганистана пришло печальное известие: на группу сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) было совершено нападение. В результате шестеро человек были застрелены, двое пропали без вести, передает портал Радио ООН (unmultimedia.org).

Нападение на автоколонну произошло в провинции Джаузджан, где Красный Крест осуществляет программу по поддержке животноводства. Трое водителей и пятеро сотрудников МККК перевозили остро необходимую гуманитарную помощь, когда на них напали неизвестные вооруженные лица.

Президент МККК Петер Маурер заявил, что он и его коллеги потрясены произошедшей трагедией. Маурер напомнил, что погибшие просто выполняли свой долг, самоотверженно пытаясь оказать помощь и поддержку местному населению.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести сотрудников Красного Креста. На данный момент неизвестно, кто и по какой причине совершил это нападение, отмечает портал Радио ООН.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/afganistan-ot-ruk-boevikov-pogibli-sotrudniki-krasnogo-kresta

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