Афганистан: от рук боевиков погибли сотрудники Красного Креста

Сегодня из Афганистана пришло печальное известие: на группу сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) было совершено нападение. В результате шестеро человек были застрелены, двое пропали без вести, передает портал Радио ООН (unmultimedia.org).

Нападение на автоколонну произошло в провинции Джаузджан, где Красный Крест осуществляет программу по поддержке животноводства. Трое водителей и пятеро сотрудников МККК перевозили остро необходимую гуманитарную помощь, когда на них напали неизвестные вооруженные лица.

Президент МККК Петер Маурер заявил, что он и его коллеги потрясены произошедшей трагедией. Маурер напомнил, что погибшие просто выполняли свой долг, самоотверженно пытаясь оказать помощь и поддержку местному населению.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пропавших без вести сотрудников Красного Креста. На данный момент неизвестно, кто и по какой причине совершил это нападение, отмечает портал Радио ООН.