Россия 

«Аэрофлот» назван самой мощной авиакомпанией в мире

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«Аэрофлот» назван самой мощной авиакомпанией в мире | Русская весна

Консалтинговое агентство Brand Finance назвало «Аэрофлот» самой мощной авиакомпанией мира.

Российской компании присвоили рейтинг ААА. Аналитики агентства отмечают, что «Аэрофлот» доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по множеству маркетинговых параметров.

При этом «Аэрофлот» не обладает монопольным статусом — у него нет эксклюзивного доступа к авиамаршрутам, поэтому лидерство объясняется конкурентными преимуществами.

Компания активно инвестирует в развитие бренда, обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний и работает на продвижение марки на внешних рынках, в частности в Азии. Позиции «Аэрофлота» в этом регионе сильны в связи с партнерством компании с «Манчестер Юнайтед» — самым ценным футбольным брендом мира, подчеркивает агентство.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487318388

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