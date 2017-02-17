«Аэрофлот» назван самой мощной авиакомпанией в мире

Консалтинговое агентство Brand Finance назвало «Аэрофлот» самой мощной авиакомпанией мира.

Российской компании присвоили рейтинг ААА. Аналитики агентства отмечают, что «Аэрофлот» доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по множеству маркетинговых параметров.

При этом «Аэрофлот» не обладает монопольным статусом — у него нет эксклюзивного доступа к авиамаршрутам, поэтому лидерство объясняется конкурентными преимуществами.

Компания активно инвестирует в развитие бренда, обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний и работает на продвижение марки на внешних рынках, в частности в Азии. Позиции «Аэрофлота» в этом регионе сильны в связи с партнерством компании с «Манчестер Юнайтед» — самым ценным футбольным брендом мира, подчеркивает агентство.