Адвокат: Защитникам Донбасса грозит уголовная ответственность

Людям, которые поддерживают Донецкую и Луганскую народные республики — участвуют в качестве добровольцев в боевых действиях или перечисляют деньги, — может грозить уголовная ответственность в России и за её пределами в настоящее время и спустя годы. Об этом EADaily заявил председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

«Тем, кто отправляется воевать на Донбасс, стоит помнить, что статус этих территорий под большим вопросом. И из защитников мирных граждан они в одночасье могут превратиться в участников незаконных вооружённых формирований, которым может грозить уголовная ответственность на территории Российской Федерации вплоть до 15-ти лет лишения свободы», — предостерегает адвокат.

Финансирование незаконных вооружённых формирований, отметил Тригнин, тоже влечёт уголовную ответственность, а вопрос наказания может встать даже через 10 и более лет (в пределах срока давности по соответствующей статье Уголовного кодекса).

Не исключено, что ситуация на Украине будет когда-то предметом расследования международного трибунала и лица, оказывающие в той или иной мере содействие воюющим сторонам, могут быть задержаны и понести наказание, в том числе в Европе или в США.

«При этом, само расследование, как показывает адвокатская практика, может установить достаточно интересные факты и вдруг окажется, что люди, которые думали, что убивают, защищая интересы мирных граждан, оказывается, отстаивали совсем иные интересы, в том числе и той стороны, с которой, как им казалось, они борются. На этом фоне, пожалуй, меркнет социальная незащищённость так называемых ветеранов подобных боевых действий», — сказал Тригнин.

Адвокат советует с осторожностью относиться к призывам известных людей присоединиться к освободительному движению.

«На фоне изменения политической конъюнктуры, победы Трампа в США и возможного снятия санкций с Российской Федерации боевые действия на востоке Украины снова вошли в активную фазу. Как это часто бывает, для одних это означает несчастье и смерть, а для других, как бы это цинично ни звучало, громкий пиар. Известность — это такой же капитал, и, чтобы его заработать или поддержать, можно действительно пойти на многое. Тем, кто смотрит на известных людей, отправляющихся защищать восток Украины, не стоит забывать, что сниматься на камеру с оружием в руках — это одно, а по-настоящему участвовать в реальном бою, убивать или быть убитым — совсем другое», — сказал Тригнин.

«Таким образом, участие в незаконных вооружённых формированиях, независимо от того, что и от кого вы про них слышали по телевизору, мягко говоря, не совсем обдуманное решение», — заключил глава Военной коллегии адвокатов.

EADaily уже сообщало о вынесении приговора стороннику «Русской весны». В августе 2016 года в Харькове осудили депортированного из России журналиста Андрея Бородавку. А сейчас под депортацию может попасть бывший ополченец ЛНР Олег Андрушевич, который живет в Ростове-на-Дону.