Адвокат рассказал о продаже отеля Владимира Фриске в Дубае

Несколько месяцев о событиях в семье Фриске почти ничего не было слышно. Во всяком случае, откровения Владимира Фриске на центральных телеканалах постепенно стали забываться. Однако с наступлением весны известная фамилия снова замелькала в последних новостях СМИ.

На днях Владимир Фриске сообщил, что его обманул адвокат Сергей Гроза. По словам отца певицы, правозащитник взял у него 2,7 млн. рублей, однако не выполнил ни одного из обязательств — адвокат не добился опекунства над маленьким Платоном, не «разобрался» с Дмитрием Шепелевым, не уладил дело с «Русфондом». Теперь Владимир Фриске собирается лишить Сергея Грозу лицензии.

Адвокат не стал молчать, а поспешил прокомментировать громкие обвинения в свой адрес. По словам Грозы, Владимир Фриске ничего ему не платил:

Лично мне Владимир ничего не платил. Но есть люди, которые давали деньги за него, – его друзья, и это их взаимоотношения.

Правозащитник подозревает, что Владимир Фриске обижен на него из-за консультации по поводу бизнеса в Дубае. По словам адвоката, отец Жанны Фриске продает свой отель в Дубае, в связи с чем консультировался у Сергея Грозы наиболее выгодными вложениями за границей:

Возможно, Владимир разозлился на меня после разговора про его бизнес в Дубае. Недавно он занялся продажей своего отеля. Просил проконсультировать, куда лучше вложить деньги за границей. На это я ответил, что являюсь патриотом своей страны и средства нужно переводить в Россию, и здесь же платить налоги

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/advokat-rasskazal-o-prodazhe-otelya-vladimira-friske-v-dubae.html