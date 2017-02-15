Администрация и опять о ней

Началась конкретная заруба с администрацией Икши. За то, что мы предаем огласке их махинации с квартирами при переселении из аварийного жилья и боремся с незаконной помойкой- свалкой в 700 м от домов, наши телефоны прослушивают, около дома 14 модель с ментами нас пасет, завтра едем в правительство московской области едем, будут препятствовать, сегодня приезжал судебный пристав который нас предупредил о бесприделе, так как вроде как за нас, а там хрен его знает. Завтра 15 02 к соседке приезжают выкидывать на улицу с ребенком инвалидом без всяких оснований, по звонку не смотря на то ,что у нас суды, сегодня приезжали амбалы запугивать нашего адвоката, Бандиты, значит задели мы их. Хотят нам рот закрыть но два «дебила» это сила

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110048/17196/-