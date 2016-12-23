Адепты холодной войны хотят воевать с Россией, а не с терроризмом, — The Nation

Адепты холодной войны в Америке никак не могут понять, что именно Москва является важнейшим партнером Вашингтона в области безопасности, пишет в своей колонке в журнале The Nation американский профессор и эксперт по России Стивен Коэн.

По мнению ученого, основную угрозу для национальной безопасности США представляют «солдаты времен холодной войны», до сих пор заседающие в Сенате, и крупнейшие американские СМИ, отвлекающие американских граждан от реальных проблем.

Такие сенаторы как Джон Маккейн и Линдси Грэм вот уже много лет демонизируют образ России. С недавнего времени к постоянному перечню обвинений в адрес Москвы прибавились еще несколько: мнимое вмешательство в американские президентские выборы и военные преступления в Сирии, якобы совершенные российскими ВКС.

«При этом какие-либо факты или логическая аргументация отсутствуют. Налицо лишь навязчивое желание изолировать российского президента, который является возможно самым ценным партнером США в области безопасности», — полагает Коэн.

При этом те, кто выступает за нормализацию отношений с Россией и новую «разрядку», моментально получают клеймо «лакеев», пишет профессор. СМИ не стесняясь называют «кремлевской марионеткой» даже избранного президента и призывают к мести за хакерские атаки, к которым якобы причастна Россия.

«А тем временем реальные угрозы как для внутренней, так и для международной безопасности продолжают расти», — отмечает он.

По мнению Коэна, столь негативное восприятие России можно объяснить неудачной политикой США на международной арене, вину за которую также принято возлагать на Москву. Хотя на самом деле потрясения последних лет вызваны именно «провалами внешней политики Вашингтона, в том числе войнами, развязанными с целью смены государственных режимов, и стратегией либеральной глобализации».

Профессор убежден, что на фоне растущей усталости всего мира от Соединенных Штатов российский президент «сам того не желая стал символом противостояния гегемонии Вашингтона». Историк считает подобный исход вполне логичным, ведь сегодня миллионы людей видят в Штатах разрушителя традиционных ценностей и мирового «банкира», который в любой момент может прийти с войной на их землю.