Адель отдала свой «Грэмми» беременной Бейонсе

Вчера в Лос-Анджелесе прошла очередная церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Победительницей в номинации «Лучшая песня» стала британская исполнительница Адель. Она же выиграла в четырех других номинациях и стала абсолютным триумфатором этого года.

Но не это стало главной сенсацией вечера. Мало того, что Адель умудрилась сломать статуэтку, разломив золотой граммофончик пополам, так еще и заявила, что певица Бейонсе больше достойна этой награды, чем она. Во время своей благодарственной речи Адель расплакалась и произнесла следующее:

Большое спасибо, но я не могу принять эту награду. Я очень тронута и благодарна, но мой идеал — это Бейонсе. И лучший альбом — это ее «Lemonade», он монументальный и очень продуманный. Он красивый, и в нем чувствуется душа. Бейонсе, ты — наш свет.

Эта эмоциональная речь никого в зале не смогла оставить равнодушным. Растрогалась и сама беременная Бейонсе, пришедшая на церемонию со своим супругом рэпером Джей-Зи. Напомним, что в скором времени у звездной пары должна родиться двойня.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/adel-otdala-svoy-gremmi-beremennoy-beyonse.html