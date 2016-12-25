Украина 

Адекватная Украина: в память о «докторе Лизе» (ВИДЕО)

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Адекватная Украина: в память о «докторе Лизе» (ВИДЕО) | Русская весна

Видеоблогер Константин Зазвонов, проживающий в Австралии, задал вопрос украинскому журналисту Александру Мединскому по поводу «радости», бушующей в пропагандистском сегменте «незалежной» в связи с сегодняшней трагедией Ту-154.

Журналист ответил, что «доктор Лиза» оставила о себе память на Украине тем, что в 1999 году в Киеве основала первый хоспис при онкологической больнице.

«Не по нашим стандартам, а по европейским, с лекарствами, с уважительным отношением к больным», — пояснил Мединский.

«Она помогала детям Донбасса, но для меня нет разницы, дети это Днепропетровска, Киева, Москвы или Ханты-Мансийска», — продолжил журналист и пообещал, что вечером выйдет на улицы Киева, чтобы спросить мнение горожан о «докторе Лизе».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482673373

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