Адекватная Украина: в память о «докторе Лизе» (ВИДЕО)

Видеоблогер Константин Зазвонов, проживающий в Австралии, задал вопрос украинскому журналисту Александру Мединскому по поводу «радости», бушующей в пропагандистском сегменте «незалежной» в связи с сегодняшней трагедией Ту-154.

Журналист ответил, что «доктор Лиза» оставила о себе память на Украине тем, что в 1999 году в Киеве основала первый хоспис при онкологической больнице.

«Не по нашим стандартам, а по европейским, с лекарствами, с уважительным отношением к больным», — пояснил Мединский.

«Она помогала детям Донбасса, но для меня нет разницы, дети это Днепропетровска, Киева, Москвы или Ханты-Мансийска», — продолжил журналист и пообещал, что вечером выйдет на улицы Киева, чтобы спросить мнение горожан о «докторе Лизе».