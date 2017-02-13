Адаптация 6 и 7 серия: дата выхода, смотреть онлайн анонс последней серии. Засланного янки сложно выявить среди большого количества сотрудников, если он не желает сдавать себя сам. Такой вариант его не интересует, когда агент покушается на святые святых народа. Главный герой киносериала «Адаптация» хорошо знал о своем месте назначения, которое кишит разными людьми, однако их всех объединяет одно поразительное качество – это стойкость к сложностям, а вот у русских их обычно очень много.

Время выработало иммунитет, который люди предпочитают постоянно «дезинфицировать» самогоном либо другим напитком в профилактических целях. Американскому шпиону легко удается войти в доверие начальства Газпрома, но намного труднее найти установить контакт с сотрудниками вне работы, так как каждый норовит подружиться, выпив на брудершафт. Разведчик совсем к такому не привык, правда получал инструкцию от своего начальства про привычку русских и их довольно непредсказуемом характере. Но внутри компании все казалось запутаннее и интереснее: коллеги – очень неординарные люди, которые в себе сочетают как магнетическое притягивание неприятных ситуаций, так и оптимистичное расположение к критическим ситуациям.

Адаптация 6 и 7 серия: дата выхода, смотреть онлайн анонс. Работники пусть и бранятся, раскрепощены для окружающего мира. Они горды происхождением, языком, культурой. Они считают себя и близких особенными божественными помазанниками. Чтобы разузнать всю тайную информацию, шпиону необходимо принять такой же образ жизни, что и у окружающих рабочих. При чем не для вида, а при согласии с их бытом; янки-разведчик планирует глубоко влиться в эту среду обитания, принимая во внимание увлечения, а также все заботы добрых людей. И хотя сначала у него выходит играть роль их соотечественника, но через короткое время он осознает, в чем его главная оплошность: русские не сдаются никогда.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8119-adaptaciya-6-i-7-seriya-data-vyhoda-smotret-onlayn-anons.html