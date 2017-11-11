Абхазия обвинила власти Грузии в вандализме

Планируемый демонтаж памятника абхазским воинам в шотландском городе Килмарнок лишний раз свидетельствуют о том, что «все усилия руководства Грузии направлены не только на физическое уничтожение абхазского народа, но и на истребление его исторического прошлого, культурной самобытности и национальной идентичности». Об этом заявил МИД Абхазии.

Власти Великобритании намерены демонтировать мемориал в Килмарноке по инициативе посла Грузии в Великобритании Тамары Беручашвили. Мемориал установлен в память о погибших в результате агрессии Грузии против Абхазии в 1992—1993 годах.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает подобные варварские шаги грузинского руководства как очередное яркое подтверждение агрессивного и антигуманного характера грузинской политики по отношению к Абхазии и ее народу. Такое поведение официальных властей Грузии расценивается как акт вандализма, направленный на уничтожение исторической памяти абхазского народа, в отношении которого Грузия совершила этнические чистки и геноцид», — заявляет Сухум.

МИД отмечает, что это уже не первый акт агрессии Грузии в отношении исторического и культурного наследия абхазского народа. В октябре 1992 года в оккупированной столице Абхазии городе Сухум грузинские власти сожгли и уничтожили здания Абхазского института языка, литературы и истории и Государственного архива Абхазии. «В результате этих варварских действий были уничтожены уникальные документы по истории и культуре Абхазии», — напоминает ведомство.

МИД Абхазии призвал международных посредников в Женевских международных дискуссиях дать объективную оценку действиям Грузии.