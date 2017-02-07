Абдулатипов: Все террористические группы в Дагестане ликвидированы

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о ликвидации всех диверсионно-террористических групп, действовавших в республике. Об этом он написал на своей странице в Instagram по итогам послания Народному Собранию Дагестана 6 февраля.

«Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы», — утверждает Абдулатипов. По его словам, в 2016 году республика успешно прошла очередной этап работы по наведению порядка во власти, в экономических и общественно-политических процессах в регионе.

«За четыре года решены стоявшие перед нами острейшие задачи: обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни, в результате реализации приоритетных проектов мы добились коренного оздоровления социально-экономической, культурной и общественно- политической жизни дагестанцев. Ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой», — отметил Абдулатипов.

Кроме того, по его словам, в прошлом году в Дагестане обеспечен рост большинства макроэкономических показателей: промышленного производства — на 36,3%, налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета — на 17,5%, инвестиций в основной капитал — на 3,8%, продукции сельского хозяйства — на 4,7%.

«В минувшем году введены в эксплуатацию 34 объекта социального назначения. За последние годы промышленное производство увеличилось более, чем в 2 раза. Производство продукции сельского хозяйства за четыре года выросло почти в 1,5 раза», — отметил глава Дагестана.

Как сообщало EADaily, лишь недавно, 4 февраля, на территории сельсовета Кванадинский Цумадинского района Дагестана был отменен режим контртеррористической операции, который начал действовать 31 января. До этого режимы КТО в различных районах республики вводились регулярно, также приходили сводки об активности вооруженных исламистов.