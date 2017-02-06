А вы что ждали, что деньги собираемые на «капремонт» будут тратиться на капремонт?



Галина Кулаченко (слева) готовится пополнить бюджет средствами, которые свердловчане собирали на ремонты своих домов. В правительстве идею «легких денег» уже поддержали Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Через несколько часов Фонд капитальных ремонтов в Свердловской области ждет новая проверка на доверие уральцев: сегодня все накопления жителей региона — более 5 млрд рублей — будут переведены из коммерческих банков в казначейство. Это значит, что деньги фонда перестанут работать и увеличивать сами себя, а главное минфин намерен использовать их по своему усмотрению: в случае возникновения дефицита на других статьях переводить народные сборы — туда. Чиновники говорят, что так деньги будут в большей безопасности, да и кризис — нужны временно свободные средства. Другие представители Фонда не сомневаются, больше свердловчане доверять системе капремонтов не будут. Но главное: как проверить, что минфин вернул взятые «временно свободные»?

Очередное заседание наблюдательного совета свердловского Фонда капремонтов состоится в Белом доме сегодня, 3 февраля, в 14:00. Главным вопросом, по информации «URA.Ru», станет голосование за новую систему сохранения денег, собираемых с населения на капитальный ремонт. Всю сумму и последующие поступления предлагается перевести со счетов в аккредитованных банках на казначейский счет регионального минфина.



Глава бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков считает, что аккредитованные под программу капремонтов банки не слишком надежны, чтобы хранить в них деньги населения

Решение еще не оформлено, но получило предварительное одобрение на закрытой части заседания кабмина. До сих пор деньгами населения («проектная» сумма — 5 млрд рублей) мог распоряжаться только Фонд капремонтов, а сейчас они попадут в распоряжение регионального правительства. Более того, на них не будет начисляться процент (в среднем 10%), который гарантировали подписанные под программу капремонтов банки. У минфина — свои аргументы.

«Мы имеем возможность принять такое решение на уровне региона, и мы изначально предлагали так поступить. Да, средства не будут накапливать проценты, но с другой стороны — зачем эти проценты, если эти деньги нам теперь по федеральному закону нельзя расходовать на поддержание работы фонда. Зато в казначействе они лучше контролируются нами, а кроме того, для нас это дешевые временно свободные средства. Теперь вместо того, чтобы брать займы в коммерческих банках под большие проценты — мы будем располагать средствами, которые не будут для нас столь дорогими. Заверяю вас, при этом ни одного народного рубля не потеряется и капремонты будут проводиться, как и проводились — ничего не поменяется», — пояснила «URA.Ru» министр финансов Галина Кулаченко.

Куратором Фонда капремонтов на днях был назначен министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, и он полностью поддерживает новую систему. «Мне трудно предположить более надежное хранилище, чем казначейский счет минфина. Надзор и контроль за этими средствами будет такой же, как за каждой бюджетной копейкой. А ко всему прочему еще и федеральное законодательство разрешает тратить эти деньги исключительно на капремонт», — поделился своей позицией министр.

Поддерживает минфин и глава бюджетного комитета свердловского Заксобрания Владимир Терешков.

«Никакой опасности нет. Разговор идет о том, чтобы приходящие деньги не лежали на счетах коммерческих банков, которые хлопаются один за другим или меняют правила, а сохранялись гарантированно. Потерь никаких не будет.

В тот день, когда будет поступать заявка на оплату капремонтов — деньги будут отправляться получателю. Представьте, банк закроется, и мы эти деньги вытащить ни на капремонт, ни чтобы вернуть гражданам — уже не сможем», — пояснил депутат.



«А население вы спросили?» — этот вопрос завтра депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, возможно, задаст и на заседании совета Фонда

Коллеги Терешкова по Заксобранию из других партий сомневаются в целесообразности действий правительства. Член набсовета Фонда, «справоросс» Дмитрий Ионин напомнил, что впервые Галина Кулаченко лоббировала норму, разрешающую минфину использовать средства Фонда капремонтов как временно свободные для покрытия кассовых разрывов бюджета, еще в 2014 году. Но тогда это предложение было отвергнуто, как противоречащее федеральному законодательству.

«Удивительно, что все считают, что в Сбере, ВТБ или в Россельхозбанке народные деньги почему-то не в безопасности. На сегодня это деньги жителей и очень странно, что мы отказываемся от процентов на них — это удар, ведь жители не получат дополнительных денег на капремонты, которые могли бы использовать по назначению. Перевод в казначейство делается для того, чтобы правительство могло распоряжаться ими по своему усмотрению. Раньше брали в банках под большие проценты, а теперь возьмут у населения бесплатно. А жителей-то спросят?

У нас и так ниже плинтуса уровень доверия к системе капремонтов, а эта новая смена правил игры окончательно все подорвет. Учитывая заявления [российского премьера Дмитрия] Медведева о том, чтобы может быть свернуть вообще все капремонты — так и вовсе такие шаги станут последним гвоздем в гроб системы»,

— депутат Ионин, впрочем, признается, что совсем не против, если неэффективная, по его мнению, система канет в Лету.

Юристы, впрочем, предупреждают чиновников о другой потенциальной и куда более серьезной опасности, которую скрывает переход на новую систему хранения народных денег.

«В 2015 году в федеральное законодательство были внесены поправки, и сейчас Кулаченко действует в рамках своих полномочий, — поясняет знакомый юрист, специализирующийся на законодательном процессе. — Формально, некая сумма будет все время находиться на счете, но по факту, минфин в соответствии с „принципом единства кассы бюджета“ будет вправе их использовать по своему усмотрению. Все как в коммерческом банке. Частный вкладчик имеет на своем счету энную сумму, но в реальности банк эти деньги кому-то отдает в долг. В дальнейшем Фонд будет посылать в минфин платежки с поручением оплатить определенные суммы той или иной организации. Теоретически Фонд будет иметь право через какое-то время потребовать перевести его деньги в полном объеме обратно в один из коммерческих банков. Минфин будет обязан в установленный законом срок выполнить это требование. Если он это требование не выполнит, то после необходимых арбитражных процедур будет описано имущество Свердловской области».

P.S.

Региональный фонд капитального ремонта МКД очень странный финансовый посредник, поскольку он собирает с людей деньги в долгосрочном периоде (30 — 40 лет) существуя вне рамок российского законодательства о банковских, не банковских кредитных организациях, работающих со средствами населения. Причем никакого договора между плательщиком и Фондом не предполагается, я им – деньги, а они мне обещание сделать в МКД капитальный ремонт через 40 лет, которое звучит примерно так …«Мамой клянусь, век воли не видать !!!». Именем государства строится финансовая пирамида, хуже МММ !!!Аферист Мавроди отдыхает, там хоть народу какие-то бумажки давали. , а здесь только слова…. На таких «договорных условиях» лично мне, что в Фонд деньги отдать, что выбросить – разницы нет. Плата за жилое помещение (виды работ и услуг, цена, сроки) определяется договорными отношениями, то есть, она не относится к категории обязательных платежей, как налог.

Если услуга не оказывается, либо оказывается ненадлежащего качества, то собственник помещения вправе приостановить платеж и требовать перерасчета, уведомив об этом поставщика услуг, что я и делал неоднократно. Авансовые взносы за не предоставленные «услуги» незаконны, так как имеют признаки незаконного сбора (налога) , являясь побором и противоречат Налоговому кодексу РФ. Считаю, не оплачивать взнос на капремонт, т. к данный закон противоречит не только Конституции и ГК РФ, но и ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ. Поэтому у меня есть право не платить за капитальный ремонт МКД, который планируется через несколько лет. Обязательство с моей стороны для оплаты ещё не возникло, работы по кап. ремонту не ведутся, услуга не оказывается.

В качестве собственника я вправе и в состоянии самостоятельно определить необходимость и своевременность капитального ремонта принадлежащего мне на правах собственности недвижимого имущество. Решение ОСС (общего собрания собственников) нашего дома по данному вопросу не принималось. Нигде в Жилищном Кодексе не написано, что в этот фонд денежных средств на нужды капитального ремонта надо копить десятилетиями.

И вообще, насчет «копить» , это финансовая сфера, сфера денежного обращения, и она не может регулироваться Жилищным Кодексом. Поэтому ежемесячно платить взнос в «Региональный Фонд капитального ремонта» лично я ..,не буду.

Написал им уведомление, что беру на себя обязательства оплатить проведение капитального ремонта в нашем МКД пропорционально доле своего помещения.

Я даже могу, как вариант копить деньги в размере установленного взноса на счете в банке, а почему нет, по пенсионному можно получить неплохой процент на депозит .

Тем более, что п. 2 ст. 158 ЖК предусмотрено, что «Расходы на капитальный ремонт общего имущества МКД финансируются за счет средств и иных не запрещенных законом источников» .

Президент официально признал коррупцию в сфере ЖКХ, поэтому я не могу рисковать собственными деньгами, пока не будет в стране наведен полный порядок в ЖКХ.

До сих пор так называемое «обще-домовое имущество» юридически не оформлено в виде собственности, т. е. иное право собственности у меня не возникло.

Не нравится кому то, пусть решают вопрос в судебном порядке, как говорил уважаемый Владимир Владимирович: «Замучаются в судах пыль нюхать» .Мы НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ОТВЕТЧИКИ, а ФКР ненадлежащий ИСТЕЦ. Поэтому в суде разбираться никто не будет, а если кто-то из судей и подыграет регионалам, то НЕОБХОДИМО привлекать такого судью к уголовной ответственности в связи с вынесением не правосудного решения. по ст. 305 УК РФ.