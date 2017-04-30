А не сами ли мы напросились на плевки Запада в наш адрес?

Мы смотрим на происходящие в мире, на беспредел и бесправие, на упадок морали и разгул безвластия, на умирающие от безысходности и отсутствие надежды страны…

И забываем, что не так давно все было по-другому. Весь мир знал, что у него есть альтернатива. Весь мир верил, что есть страна, которая никогда не поддастся мракобесию. Другие страны играли, как дети, в Демократию и Капитализм. В Деспотию и Диктатуру. И как дети – они были уверенны что, в случае чего придет строгий (но справедливый) отец и все исправит.

Этим отцом для многих простых людей во всем мире была Россия. Истории про могучего и доброго медведя, всегда наказывающего заигравшихся завоевателей, передавались из поколения в поколение. Тогда помнили про бескрайние просторы и силы нашей страны и про то, что не стоит будить в нас зверя.

Нас боялись и уважали. Нас любили и нам завидовали. Мечтали быть такими как мы – и понимали, что этого никогда не будет. Главное что весь мир знал: русские не сдаются! А значит, мир стабилен и никто не пересечет черты – потому что плохо это для агрессора, как во Вьетнаме или в Корее, кончится…

Но вот в один ужасный день русские сломались. Сдались и начали кланяться победителю. Позволяли плевать себе в лицо и бить своих друзей. Ходили с протянутой рукой, прося по миру милостыню…

А для обывателя, воспитанного в капитализме, нет большего наслаждения, чем посмеяться над бывшим кумиром. Простые люди еще надеялись, что Россия очнется… Но люди «непростые» в разных странах уже почувствовало свою безнаказанность и, затаптывая конкурентов, устремилось на вершины господства.

Шли годы, и господа, захватившие мир, все больше теряли берега. Начались безнаказанные вторжение и войны – как в Ираке, Ливии, Сирии и т.д. Невинная кровь – и смех в лицо закону и морали. Теперь даже не надо было напрягаться, чтобы объяснять что-либо обывателям и заседателям в Совбезе ООН. Америка и НАТО – неподсудны и не наказуемы!

А простые люди все больше и больше разочаровывались в некогда великой России…

От любви до ненависти – один шаг. И поверженный кумир должен понимать, что снисхождения к нему за былые заслуги не будет. Напротив, горечь разочарования способна исподволь зажечь эту ненависть к тому, кто оказался слабаком.

Мы сделали целый прыжок размером в 30 лет! За это время на Западе успело сменится поколение. Молодежь даже не знает, что мир может быть справедлив…

Три года тому назад несправедливость мироустройства дошла до того, что Русский мир вынужден был опять проснуться. Проснувшись в России, он начал просыпаться во всех уголках мира, в душах простых людей всех стран и континентов. Дедушки и бабушки начали рассказывать внукам, что такое Россия, сколько раз она спасала всех, как глубока и справедлива русская душа. Все то, чему теперь не учат в школе и университете.

В людях появилась надежда, что мир может быть лучше и добрее. Они с ужасом разглядели все те страны, которые разрушила «пресвятая демократия». Им стало страшно при виде рек крови, в которой они и сами были запачканы кто по локоть, кто по плечи, а кто и по самую макушку…

Нелюди, дорвавшиеся до кормушки, устроили истерию. Используя все возможности подняли крик – кровавые русские идут, чтобы погубить нас!

А простые люди снова возложили на нас свои надежды. Пусть сами они успели выпачкаться в крови, пущенной НАТОвскими и американскими «миротворцами» по всему миру, но хоть их дети будут чисты…

Но сможем ли мы эти надежды оправдать?

А вот для поддержки духа и напоминания о нашем былом величии несколько высказываний о России самых известных в мире стратегов, порой наших прямых противников.

Отто фон Бисмарк, рейхсканцлер Германской империи (1815-1898):

«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.

Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути».

Карл Клаузевиц, генерал-майор прусской армии, всемирно известный военный теоретик (1780-1831):

«Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать… По крайней мере, этого нельзя сделать силами современных европейских государств… Такая страна может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних раздоров».

Бернард Монтгомери, британский фельдмаршал (1887-1976):

«Правило № 1 на странице № 1 руководства по ведению войны гласит: «Не ходи на Москву!»

Если мы будем помнить величие нашей страны и подвиги наших предков – то их будет помнить весь мир! И этот мир подумает десять раз перед тем, как развязать несправедливую войну, памятуя о стране, которая служила много лет «мировым антижандармом».

Но если мы замкнемся на убогой формуле Медведева «денег нет, но вы держитесь», смиримся с теми, кто поставил нас на колени в 90-е и продолжает ставить на них до сих пор – напрасно ждать от Запада каких-то снисхождений и любовных изъявлений.

По материалам bronik

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/18364/-