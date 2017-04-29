Акция «Бессмертный полк»это один из проектов либералов принимавших участие в уничтожении СССР ,а теперь всеми силами пытающихся ослабить и развалить Россию.

Это проект отрицания и забвения таких выдающихся и объединяющих общество дат, как

1 Мая, 9 Мая, 7 Ноября.

1 Мая -День международной солидарности трудящихся.Это был массовый праздник собиравший десятки миллионов человек. Надо ли уточнять ,что простые трудящиеся в России НИКТО, миллионы- безработных,десятки миллионов живут в нищете. В 1997 г. этот праздник переименовали в Праздник весны и труда, после чего эта идеологическая дата утратила свой политический смысл. Праздник трудящихся был ликвидирован.

7 Ноября-годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Празднование этой грандиозной исторической даты закончилось в России в 2004 г. Вместо него с 2005 г. власть назначила выходной день 4 ноября- день народного единства.

Сложнее с 9 Маем,это событие гораздо ближе по времени, живут еще свидетели и даже участники того героического времени. Поэтому День Победы в России вытесняется ,заменяется более тонко.

Запад не отмечает 9 Мая потому,что это связано с «тираном» Сталиным.

Украинская власть активно поддержала запад.

Российская власть осудила Сталина.

Идет борьба со сталинизмом,но метят не в Сталина,метят в Россию.На Украине идет борьба с советским прошлым. Эта же политика проводится и в России. Закрыт и отгорожен от публики Мавзолей Ленина, уникальный памятник великому политику мирового масштаба, куда ехали люди со всего мира ,чтобы,отстояв очередь,пройти рядом. Этим,мягко говоря,варварским действием власть отметает всякое уважение к России на международной арене.В России, как и на Украине пытаются стереть историческую память, заставить народ возненавидеть и забыть советский период. Молодежь не знает дату начала ВОВ.

9 Мая это особый день,особый праздник. СССР во главе с И. В. Сталиным ценою невероятных усилий спас Мир от коричневой чумы.9 Мая -День Победы навсегда останется в памяти благодарных потомков

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110094/18352/9