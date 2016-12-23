Рио простился с Олимпиадой (ФОТО, ВИДЕО)

Басманный суд Москвы приговорил известного националиста Бориса Миронова, экс-главу Роспечати, к штрафу в 100 тысяч рублей за его «русскую защиту». Криминальными признаны его книги «Русские. Последний рубеж» и «Битва с игом иудейским». Названия настолько громкоговорящие, что самих книг можно и не читать. И так все ясно.

Но это – в плане так сказать эмоциональном. А по существу?

Вот с этим существом так называемых «русских националистов» и выходит главная загвоздка: они вроде как и страдают за святое дело, но по факту получается – сугубо за самих себя. Русский народ, чье положение все ухудшается, не встает горой на их защиту – и не желает их защиты. Но почему – если в других постсоветских странах сейчас как раз туземные националисты на коне?

Видимо, начать надо с того, что эти не угодные ни власти, ни подвластному народу патриоты не готовы определить предмет своей же заботы. Ну, если вы назвались «русскими националистами» и претендуете на рупор русской нации, то вам должно быть легко ответить на такой вопрос: а кого вы считаете русскими?

Ведь любая осмысленная позиция начинается с ее определения, и все политические течения первым делом принимают некую программу, где указывают, на каких принципах они стоят и на что претендуют. И если дело в главных чертах понятное и привлекательное – тогда уже широкие массы примыкают к тем, чьи взгляды показались им близки.

Но среди «русских националистов» все не так. На самый банальный вопрос – кто такие русские? – от которого и начинаются все пляски, они ответить не могут.

Русские для них – это то ли наследники каких-то вятичей с их дохристианским эгрегором; то ли, напротив, православные; то ли враги всякой «жидовщины». Любой вопрос со стороны на эту тему наткнется на непременное ругательство: вам, идиотам, один черт нашей сокровенной сути не понять! Кто понимает – и так понимает, безо всяких объяснений, а непонимающим и объяснять нечего!

Классическое определение, данное известным русским публицистом Александром Росляковым – «русский тот, кто говорит и думает по-русски, исповедует русскую культуру – а в идеале и творит ее», – им не подходит вовсе. Так как эти националисты внутри своей священной колбы заняты чем-то совсем другим, якобы очень важным, чего вам, профанам, все равно не понять. А не хотите быть профанами – верьте нам свято и ничего не спрашивайте!

Но за всем этим проступает какое-то усталое отчаяние: и власть не понимает их мятежные порывы, и народ… И они сами словно их не понимают…

Ну вот представьте себе вождя пролетариата Ленина, который в ответ на вопрос «А кто такие пролетарии? А я пролетарий?» начал бы крыть матом и орать: «Мы-то знаем, кто это, а ты – буржуй недобитый, раз об этом спрашиваешь!»

Настоящий Ленин не задумываясь ответил бы: «Пролетарий – это тот, кто не владеет собственными средствами производства и вынужден продавать свою рабочую силу». Дальше вручил бы пожелавшим ознакомиться с его позицией поближе «Капитал» и сказал: «Если сам не разберешься, приходи к нам в марксистский кружок».

Ленину ведь нужна была массовая партия – а не понты и не самолюбование.

Не нравится пример с коммунистами – возьмите любую другую индустриальную массовую партию. Никто в таких партиях никогда не скрывал и не затуманивал свою позицию…

О! Ключевое слово – индустриальная массовая, то есть партия времен модерна. А сейчас – постмодерн, когда в ответ на любой вопрос начинается юление и когда самого Путина одновременно считают своим и левые, и правые, и красные, и зеленые… Потому что он всем им готов потрафить в своих речах, но при этом продолжает делать то, что выгодно той постмодернистской кучке, что стоит за ним.

И ларчик русских националистов тоже открывается довольно просто – достаточно почитать то, что пишут их гуру. Лет десять назад один из столпов русских наци Крылов написал, что бывают идеи, которыми апеллируют к массам – и те, которыми апеллируют к аппарату, к бюрократии с целью совершения внутреннего переворота.

То есть «русским националистам» никакая массовая поддержка особо и не нужна. Они своими «левыми» идеями надеются заинтересовать высшую элиту – которая после банкротства нынешнего курса возьмет их лозунги на вооружение, а их идеологам отдаст теплые места в своем саду. Тогда из всех утюгов забалоболят о великой тысячелетней русской нации, прижмут нерусских олигархов и всю лафу передадут новым «спасителям отечества», национального пошиба. Примерно как в 90-е все пенки ушли к интернациональным кровососам.

И с таким прицелом четко артикулировать свои идеи русским националистам никак не выгодно. Наоборот, эти идеи должны оставаться как можно более неопределенными – чтобы каждый считал, что они ему больше всего подходят. И чтобы на этой почве вызревала не монолитная мотивированная масса, а некая тусовка, которая никого ни к чему не обязывает, болтая на тысячу голосов и создавая пестрый фон для будущих манипуляций.

Не нужна определенность «русским наци» и по другой причине. Из-за часто меняющейся обстановки любые четкие дефиниции для их ползучей партии вредны, ибо нелегко увязывать эти «текущие моменты» с генеральной идеей. А когда никакой четкой идеи нет, и оправдываться не за что. Что ни делай – ты все равно «русский националист» и любые твои действия автоматически заносятся на счет «русской нации».

Вот явятся к тебе хомячки, которые, наивно сочтя, что ты за них, таскали для тебя каштаны из огня, потому что воображали себя русскими – а ты им: а я вам ничего не обещал. Где бумага? С чего вы взяли, что вы русские? Может, вы вообще генетически другие? Не из вятичей, а из кривичей – а это вообще другой табак!

Ну, и еще: сознательное смешивание политической нации и этничности опять-таки открывает широкий простор для манипуляций. Ты коммунист? Значит, не русский! Настоящие русские – твердые царисты, поклонники великих княгинь: от летописной княгини Ольги до Великой Княгини Марии Романовой-Мухранской…

А кто так не считает – «жид пархатый», желающий поражения русской нации и прущий против ее тысячелетнего величия…

Это все и есть истинные причины, почему на вопрос «Кто такие русские?» русские националисты сразу начинают бухтеть нечто невразумительное или ругаться как биндюжники. На этот вопрос им отвечать попросту невыгодно – они же ждут, что нынешние компрадоры инкорпорируют их в свой новый лагерь. А что там будет с этим русским вопросом, еще бабушка надвое сказала.

Некоторые их лозунги скорей всего будут взяты на вооружение для заполнения того вакуума, что возник после крушения в России «голливудской идеологии». Но Кремль свою политику наверняка радикально менять не будет. И не заменит интернационалиста Суркова на националиста Крылова – там уже давно сложилась своя компания, и никакие эти «новые русские» ей не нужны.

Максимум – выставят этих «националистов» на очередные выборы в качестве соломенного чучела для острастки КПРФ, которая уже настолько зажралась, что вообще никого не пугает.

Так что русские люди нынешней России напоролись на довольно редкую в мире нарастающих национальных интересов измену: они есть, а партии, которая бы их реально представляла – нет.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/16212/-