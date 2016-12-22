ВАЖНО: США обвинили российский корабль в новом опасном сближении

Всем привет. Намедни наблюдал в группе кинопоиска фонтан кипящей мочи под тизером грядущего фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк». Не утерпел, решил высказаться.
Появившись относительно недавно, Нолан очень скоро встал в один ряд с глубокоуважаемыми творцами Голливуда прошлого века (Скорсезе, Спилбергом, Скоттом).
Оспаривать его профессиональные достоинства будет только кретин. Он однозначно талантливый художник и занимается своим делом. Многие его фильмы исключительно радуют и согревают. Но!
Его неординарность не отменяет его mainstream направленности, его происхождения, убеждений и стратегической ценности для англосаксов.
Последователи культа «явления Криса народу» этого не понимают, потому, как не думают и готовы совершать намаз и иные мистические обряды, чтобы он там не снимал. Они много чего ещё не понимают, и с каждым годом понимают ещё меньше.
Спасибо дяде Боре, дяде Бушу, дяде Сэму и фабрике грёз.
Безмозглые, узколобые, воспитанные Голливудом агрессивные фанатики преподобного Нолана не имеют представления о том, что является искусством, почему и как давно.
Также им неизвестно, что киноискусство, это не просто интересное времяпровождение, но и заряд идей и концепций, которые при кажущейся невинности могут очень по-разному отозваться в вечности.
Сейчас я не собираюсь подробно разбирать всё творчество Криса. Скажу только, что, не смотря на убеждённость фанатов в непогрешимости их мессии, у него есть откровенно слабые фильмы. А их убеждённость – следствие не его непорочности, а их узкого кругозора и отсутствия вкуса.
Конечно те, кто увидел себя в вышесказанном, не поленятся и начнут графоманскую вонь. Но даже четыре тома вони не изменят положения вещей.
Вернёмся к «Дюнкерку» и англосаксам.
Может кто не в курсе, но в США на полном серьёзе вбивают в головы гражданам со школьной скамьи, что США по умолчанию лучшие, правильные, правые и для мира добро лишь то, что добро для США.
Кто сомневается, можете посмотреть документальный сериал Оливера Стоуна «Нерассказанная история США» или любой выпуск новостей с Обамой, Клинтон, Кэрри и прочими миньонами.
Причём тут Нолан? При том, что в штатах не дают деньги тем, кто будет копать под устои США (как у нас Михалкову и Звягинцеву). А большие деньги там получают только проверенные очень талантливые и кошерные пропагандисты.
Давайте присмотримся к американским фильмам о Второй мировой войне и к роли США в ней.
Краткая сводка о сути второй мировой войны
- Военные действия начались в 1939 году
- Цель – уничтожение славян и захват ресурсов нашей земли
- Потери СССР около 27 миллионов жизней
- Совокупные потери США и Великобритании меньше 700 тысяч
- США и Великобритания вступили в войну в 1944 году, чтобы наши войска не пошли дальше Берлина
- Наши войска сражались за землю своих детей и предков
- Англосаксы всегда воюют только за ресурсы
- Наши союзники (США и Великобритания) планировали нападение на СССР уже в августе 1945
- Англосаксы всерьёз рассматривали возможность проведения ядерной бомбардировки по СССР
Теперь вспомним самые запомнившиеся массам американские фильмы о второй мировой.
- «Спасение рядового Райана», в котором ни слова о роли СССР во второй мировой
- «Ярость», снова ни слова о СССР
- В остальных фильмах (подобных этим) даже о Германии ни слова, но все зрители отчаянно сопереживают американским патриотам
К 1944 году в участии союзников на полях сражений не было никакой нужды.
Но за последние 25 лет Голливуд убедил весь мир в том, что вторая мировая окончилась лишь благодаря США и потому, что именно они не жалея себя путём нечеловеческих усилий и жертв спасали мир от фашистов.
И вот теперь, один из самых видных и талантливых режиссёров современности собирается выпустить очередной фильм, в котором мы снова будем переживать, на этот раз уже за бритишей.
Ещё раз – пока наши соотечественники 3 года сражались и гибли за землю своих предков и детей, США и бритиши сидели в своих поганых норах и мечтали, чтобы война окончилась гибелью Германии и СССР (Гарри Трумэн подтвердит).
А когда поняли, что русские все их планы видели в гробу в звёзднополосатых тапках и хрен они получат наши ресурсы, и более того, могут закатать губу и забыть про Европу, они вылезли из нор и повернулись к Ивану передом.
А этим малолетним дегенератам это даже на секунду не приходит в голову. Их волнует только, насколько забористой будет новая доза идеологических токсинов от богоподобного Нолана.
А некоторые даже подтрунивают над восходящим солнцем народного самосознания в лице «28 панфиловцев». Тем самым обнаруживая свою ослепительную тупость. Ведь на самом деле они не видят ни таланта, ни идей, ни потраченных денег.
Они идут туда, куда зовёт реклама, и восхищаются тем, кого возносит толпа. А предложи этим сраным эстетам Эйзенштейна или Ромма, так они двух минут не высидят.
Нынешние дебилы, торчащие от западных сказок о второй мировой, это завтрашние предатели.
Приятного просмотра.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/110074/16201/-