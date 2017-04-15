87% опрошенных EADaily не верят, что Дамаск применяет химическое оружие
87% читателей EADaily на вопрос «Верите ли вы в то, что армия Сирии применяет химическое оружие?» ответили «нет». 6% считают иначе.
Вариант «не знаю» выбрали 7% опрошенных.
Опрос проводился с 13 по 15 апреля 2017 года. Проголосовали 25 205 человек.
Как сообщало EADaily, обстановка в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб 4 апреля, где погибли мирные жители. Западные СМИ распространили информацию, что правительственная армия Сирии использовала там химическое оружие. После этого президент США Дональд Трамп отдал приказ о ракетной атаке авиабазы армии САР в Хомсе. Россия назвала это агрессией против суверенного государства.
Подтверждений использования химического оружия армией Сирии до сих пор не представлено, более того, эксперты считают видео «химической атаки» в Хан-Шейхуне инсценировкой.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/15/87-oproshennyh-eadaily-ne-veryat-chto-damask-primenyaet-himicheskoe-oruzhie
One thought on “87% опрошенных EADaily не верят, что Дамаск применяет химическое оружие”
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