87% опрошенных EADaily не верят, что Дамаск применяет химическое оружие

87% читателей EADaily на вопрос «Верите ли вы в то, что армия Сирии применяет химическое оружие?» ответили «нет». 6% считают иначе.

Вариант «не знаю» выбрали 7% опрошенных.

Опрос проводился с 13 по 15 апреля 2017 года. Проголосовали 25 205 человек.

Как сообщало EADaily, обстановка в Сирии резко обострилась после инцидента в провинции Идлиб 4 апреля, где погибли мирные жители. Западные СМИ распространили информацию, что правительственная армия Сирии использовала там химическое оружие. После этого президент США Дональд Трамп отдал приказ о ракетной атаке авиабазы армии САР в Хомсе. Россия назвала это агрессией против суверенного государства.

Подтверждений использования химического оружия армией Сирии до сих пор не представлено, более того, эксперты считают видео «химической атаки» в Хан-Шейхуне инсценировкой.