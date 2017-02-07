63-летняя модель поразила общественность своей фигурой

Шведская модель Кристи Бринкли вернулась в журнал, благодаря которому когда-то прославилась. Издание People Style опубликовало фотографии 63-летней женщины в купальнике. Судя по снимкам, она до сих пор в отличной форме.

Инициаторами публикации были две ее дочери.

«Мой первый вопрос был таков: «В моем возрасте? Ни за что!», — приводит издание слова модели. Однако, по ее словам, дочери поменяли ее мнение. Модель утверждает, что когда ей исполнилось 30, она решила, что последний раз позирует в купальнике. «Когда мне исполнилось 63, я подумала: «Эти дни канули в лету».

На предложение попозировать вместе с дочерьми, модель подумала: «Еще один раз!».

Кадры с фотосессии опубликованы и в Instagram модели и группе si_swimsuit.

По словам Бринкли, для нее это настоящее событие и она получила массу удовольствия от съемок. Перед ними она сомневалась, достаточно ли хороша для журнала.

Модель надеется, что эта фотосессия в бикини снимет «возрастной вопрос» в модельной отрасли. «В стране, в которой много пожилых людей, любят «убирать тебя в картонную коробку», — заявила она.

По словам модели, женщин часто ограничивает их возраст. По мнению Бринкли, данная фотосессия поможет пересмотреть отношение к возрасту и развеять некоторые страхи старения.