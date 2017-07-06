59-летняя Шэрон Стоун взбудоражила фанатов снимком в бикини
Актриса Шэрон Стоун продемонстрировала стройную фигуру, опубликовав фото в купальнике. Она выложила снимок, сделанный у бассейна.
Звезда «Основного инстинкта» принимала солнечные ванны в голубом бикини.
Многие подписчики актрисы отметили, что даже в 59 лет Стоун может позволить себе не ретушировать фотографии, настолько у нее потрясающая фигура. Бывшая модель получила множество комплиментов от женщин, которые пытались узнать секрет ее стройности.
Шэрон Стоун неоднократно говорила, что она строго следит за своим питанием и занимается спортом.
В прошлом году звезда Голливуда Шэрон Стоун также восхитила поклонников своей физической формой, показав стройную фигуру во время игры в волейбол на пляже Малибу. Ранее «Ридус» писал, что журнал Harper’s Bazaar опубликовал эротическую фотосессию Стоун.
По материалам: http://ridus.ru/news/256489