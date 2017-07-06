59-летняя Шэрон Стоун взбудоражила фанатов снимком в бикини

Многие подписчики актрисы отметили, что Стоун даже в почтительном возрасте может позволить себе не ретушировать фотографии, настолько у нее потрясающая фигура

Актриса Шэрон Стоун продемонстрировала стройную фигуру, опубликовав фото в купальнике. Она выложила снимок, сделанный у бассейна.

Звезда «Основного инстинкта» принимала солнечные ванны в голубом бикини.

Многие подписчики актрисы отметили, что даже в 59 лет Стоун может позволить себе не ретушировать фотографии, настолько у нее потрясающая фигура. Бывшая модель получила множество комплиментов от женщин, которые пытались узнать секрет ее стройности.

Шэрон Стоун неоднократно говорила, что она строго следит за своим питанием и занимается спортом.

В прошлом году звезда Голливуда Шэрон Стоун также восхитила поклонников своей физической формой, показав стройную фигуру во время игры в волейбол на пляже Малибу. Ранее «Ридус» писал, что журнал Harper’s Bazaar опубликовал эротическую фотосессию Стоун.