Шоу-бизнес 

53-летняя Лолита рассказала о пластической операции

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Певица поблагодарила пластического хирурга за обновленное лицо.

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© instagram.com

53-летняя певица Лолита Милявская без утайки рассказала о своих походах к пластическому хирургу. На своей страничке в Instagram она выложила фото обновленного лица.

«Спасибо за волосы девочкам из @hairsilk! К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев», — написала Лолита.

Невооруженным глазом видно, что овал лица Милявской приобрел четкий контур, исчезли и мимические морщины. Очевидно, что певица сделала подтяжку лица.

Поклонники оценили новый образ Лолиты и ее честность.

«Уважаю Вас и восхищаюсь! Перемены только к лучшему!», «Молодец, Лолита! Не жеманничает и не скрывает, что воспользовалась услугами пластического хирурга», «Получилось очень круто, сногсшибательно!» — восхитились в Сети.

По материалам: http://ridus.ru/news/244437

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