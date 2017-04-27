Шоу-бизнес 

52-летняя Моника Беллуччи разделась для глянцевого журнала

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На фото артистка предстала в обнаженном виде, едва прикрыв свое тело приспущенным прозрачным платьем. В интервью журналу она рассказала о своем отношении к возрасту.

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© instagram.com

Итальянскую актрису Монику Беллуччи можно увидеть на обложке майского номера глянцевого издания Vanity Fair.

На фото артистка предстала в обнаженном виде, едва прикрыв свое тело приспущенным прозрачным платьем.

В интервью журналу она рассказала о своем восприятии возраста. По ее мнению, возраст — это лишь способ оставаться самой собой. Она призналась, что не боится старости и менопаузы.

«Мне кажется, что так думаю не только я, а многие женщины моего поколения. Мы больше уважаем себя и можем быть красивыми в 40, 50, 60 и 70 лет. Возраст больше не является препятствием, как это было раньше», — считает актриса.

В своем Instagram Моника Беллуччи поделилась другими фотографиями с этой откровенной фотоссесии.

Подписчики звезды через несколько минут после публикации снимка буквально завалили актрису комментариями. Причем, свое восхищение ее образу выразили не только итальянские поклонники Беллуччи, комплименты ей писали на русском, немецком, английском и других языках.

«Королева», «рождение Венеры», «невероятно красивая», «прекрасный образ», — пишут в Сети.

Не так давно ее фотография украсила обложку журнала GQ.

По материалам: http://ridus.ru/news/251209

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