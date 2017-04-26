52-летняя Апина выпустила клип о страстной ночи с молодым любовником

Исполнительница знаменитых хитов «Леха», «Электричка» и «American Boy» без стеснения продемонстрировала в новой работе страсть, с которой она предается любви в молодым любовником в постели и душе.

Несмотря на поток критики после выхода откровенного клипа на песню «Близость», Алена Апина решила не останавливаться в своем творчестве и презентовала новое видео на композицию «Девушка Бонда».

Как ранее и анонсировала певица, работа получилась еще более провокационной, чем предыдущий клип, где 52-летняя Апина предстала перед зрителями в нижнем белье.

В этот раз артистка не только оголилась для съемок, но и легла в постель с накаченным молодым человеком. Роль ее любовника сыграл актер Дмитрий Гайворонский.

Исполнительница знаменитых хитов «Леха», «Электричка», «Ксюша» и «American Boy» без малейшего стеснения продемонстрировала в новой работе страсть, с которой она предается любви в молодым любовником в постели и душе.

По сюжету клипа, который снял режиссер Аслан Ахметов, Апина является в гостиницу с чемоданом денег, который бросает к ногам своего любовника

Черно-белый ролик разбавляют лишь рыжие волосы Апиной, которые появляются из-под парика «девушки Бонда». Из атрибутики бондианы в клипе присутствуют пистолет, шпионские гаджеты и куча банкнот.