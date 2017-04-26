Шоу-бизнес 

52-летняя Апина выпустила клип о страстной ночи с молодым любовником

0 коментариев
Исполнительница знаменитых хитов «Леха», «Электричка» и «American Boy» без стеснения продемонстрировала в новой работе страсть, с которой она предается любви в молодым любовником в постели и душе.

In article d442ce67d8
© instagram.com

Несмотря на поток критики после выхода откровенного клипа на песню «Близость», Алена Апина решила не останавливаться в своем творчестве и презентовала новое видео на композицию «Девушка Бонда».

Как ранее и анонсировала певица, работа получилась еще более провокационной, чем предыдущий клип, где 52-летняя Апина предстала перед зрителями в нижнем белье.

В этот раз артистка не только оголилась для съемок, но и легла в постель с накаченным молодым человеком. Роль ее любовника сыграл актер Дмитрий Гайворонский.

Исполнительница знаменитых хитов «Леха», «Электричка», «Ксюша» и «American Boy» без малейшего стеснения продемонстрировала в новой работе страсть, с которой она предается любви в молодым любовником в постели и душе.

По сюжету клипа, который снял режиссер Аслан Ахметов, Апина является в гостиницу с чемоданом денег, который бросает к ногам своего любовника

Черно-белый ролик разбавляют лишь рыжие волосы Апиной, которые появляются из-под парика «девушки Бонда».   Из атрибутики бондианы в клипе присутствуют  пистолет, шпионские гаджеты и куча банкнот.

По материалам: http://ridus.ru/news/251105

Другие новости:

a1o2w8_1465600563

«Пусть говорят» выпуск 09.06.16: чья бы корова мычала? Смотреть онлайн

0
a5gqi0_1481191682

«Обратная сторона Луны 2»: смотреть онлайн на Первом канале 08.12.16 — сюжет, анонс, описание всех серий

0
ior19s_1467880803

Ведущий «Comedy Баттл» — Сергей Светлаков, снимется в новой части новогоднего фильма «Елки»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *