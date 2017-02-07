50-летняя Лазарева напугала Сеть внешним видом

Фанаты послали телеведущую к косметологу из-за постаревшего лица, которое известная клоунесса и не думает гримировать.

Популярная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева опечалила интернет-пользователей постаревшим видом.

50-летняя клоунесса, входящая в ТОП-100 российских блогеров Facebook со 162 тысячами подписчиков, недавно решила стать и видео- и инстаграм-блогером.

На счету Татьяны уже есть несколько опубликованных видео, в которых Лазарева обсудила актуальную тему разборок между автомобилистами на столичных дорогах, поделилась с подписчиками актуальными новостями из своей жизни и размышлениями на разные темы.

Ролики знаменитая актриса записывает без видеофильтров и без макияжа на лице, которое снимает крупным планом.

7 февраля Татьяна Лазарева опубликовала в своем инстаграме очередное короткое видео со своего YouTube-аккаунта, вызвавшее неоднозначную реакцию подписчиков.

Интернет-пользователи, которые в других соцсетях стараются комментировать тему, на этот раз обратили внимание не на слова, а на внешний вид телеведущей.

Привыкшие к определенным стандартам в «звездном инстаграме» фолловеры отметили, что за последнее время звезда серьезно постарела, и посоветовали ей обратиться к косметологу.

«Стареем с годами», «Пора к косметологу! Срочно! Низ поплыл ужасно!», «Как будто под наркотиком…», «Женщина-клоун плохо совмещается. Особенно с возрастом», — написали они.

Однако, несмотря на то, что критику подписчиков Лазарева оставляет без ответа, часть ее поклонников похвалили кумира, не скрывающей свой возраст средствам косметологии и пластической хирургии. Преданные фанаты одной из немногих женщин в российском шоу-бизнесе, не боящейся достойно стареть, отметили, что та «естественная», «настоящая» и «прекрасная».

«Красивая женщина, без макияжа. Вы все привыкли смотреть на знаменитых людей под слоем макияжа, за которым вообще ничего от самого человека не осталось, вот так и пишите поэтому», — сказано в комментарии одной из них.