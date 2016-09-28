Россия 

5 поучительных притч

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Притчи учат и развлекают, дышат народной мудростью и дают простые ответы на сложные вопросы. В них каждый найдет что-то для себя:

Притча о главном вопросе

В тот день, как нарочно, каждый посетитель спрашивал учителя только об одном, самом главном вопросе: «Что будет после смерти?»

Учитель только улыбался и ничего не отвечал.

После ученики спросили, почему он все время уклонялся от ответа.

– Вы замечали, что загробной жизнью интересуются именно те, кто не знает, что делать с этой? Им нужна еще одна жизнь, которая длилась бы вечно, – ответил Учитель.

– А все-таки, есть жизнь после смерти или нет? – упорствовал один из учеников.

– Есть ли жизнь до смерти, вот в чем вопрос, – заметил Учитель.

Притча о неразумном труде

Шел охотник по лесу и повстречал дровосека. Согнувшись, тот долго и упорно пилил сваленное дерево. С лица его пот лился ручьем, а все тело было сильно напряжено. Охотник подошел поближе, чтобы посмотреть, почему работа движется так медленно и с таким колоссальным трудом.

– Да ваша пила совсем затупилась! – обратился охотник к дровосеку. – Почему бы вам её не заточить?

– Что вы! – воскликнул дровосек, удивлённо посмотрев на прохожего. – У меня совершенно нет на это времени, мне нужно спилить еще 20 деревьев!

И дровосек снова принялся за работу.

Мораль: трудолюбие – это, конечно, хорошо, но не забывайте время от времени задаваться вопросом эффективности затрачиваемых усилий – быть может, небольшое вложение времени или средств позволит выполнять работу намного быстрее и качественнее.

Притча о покое в сердце                                                                 Мастер рассказывал: «В молодости я часто уходил в одиночестве на озеро и медитировал. У меня была небольшая лодка и я часами мог плавать и размышлять.

Однажды на рассвете, когда ночь медленно превращалась в утро, я сидел с закрытыми глазами и медитировал.

Внезапно чья-то лодка ударилась о мою и нарушила всю эту утреннюю гармонию. Как же меня это разозлило! Я хотел уже было обругать хозяина лодки, но открыл глаза и увидел, что лодка пуста. Мне не на кого было выплеснуть свою злость. Поэтому я просто закрыл глаза и попытался снова обрести гармонию в себе.

Когда взошло солнце, я нашел покой в себе. Пустая лодка стала моим учителем. С тех пор, если кто-то пытается обидеть меня, я просто говорю себе:

– И эта лодка тоже пуста».

Притча о гордом кедре

В одном саду рос кедр. С каждым годом он мужал и становился всё выше и краше. Его пышная крона царственно возвышалась над остальными деревьями и отбрасывала на них густую тень. Но чем больше он разрастался и тянулся вверх, тем сильнее в нём росло непомерное высокомерие.

С презреньем поглядывая на всех свысока, однажды он повелительно крикнул:

— Уберите прочь этот жалкий орешник!

— И дерево было срублено под корень.

— Освободите меня от соседства несносной смоковницы! Она докучает мне своим глупым видом, — приказал в другой раз капризный кедр, и смоковницу постигла та же участь.

Довольный собой, горделиво покачивая ветвями, спесивый красавец никак не унимался:— Очистите вокруг меня место от старых груш и яблонь! — и деревья пошли на дрова.

Так неугомонный кедр повелел истребить одно за другим все деревья, став полновластным хозяином в саду, от былой красы которого остались одни пни

.Но однажды разразился сильный ураган. Зазнавшийся кедр изо всех сил противился ему, крепко держась за землю мощными корнями. А ветер, не встретив на своём пути других деревьев, беспрепятственно набрасывался на одиноко стоящего красавца, нещадно ломая, круша и пригибая его книзу. Наконец истерзанный кедр не выдержал яростных ударов, треснул и повалился наземь.

Леонардо да Винчи

Притча о дворнике

Человек приходит устраиваться дворником в компанию «Microsoft». В отделе кадров ему задают вопросы, проводят тесты и наконец сообщают:

— Поздравляем, Вы приняты. Оставьте ваш e-mail – мы уведомим вас о графике работы.

— Вообще-то, у меня даже компьютера нет, – признаётся человек, – а e-mail и подавно.

— К сожалению, тогда мы не можем трудоустроить вас. Вас виртуально нет, а оперативная связь со всеми сотрудниками «Microsoft» по e-mail и согласование эффективной командной работы – ключевой вопрос в нашей компании.

Делать нечего, человек уходит и начинает размышлять, как можно заработать деньги на компьютер. В кармане — $30. Он покупает у фермера 10 кг яблок, выходит на оживлённую улицу и продаёт «вкусные и полезные эко-продукты». За несколько часов его стартовый капитал увеличивается вдвое, а через 6 часов — в 10 раз. Тут он понимает, что с такими темпами можно прожить и без работодателя.

Проходит время, человек покупает автомобиль, открывает сначала маленький ларёк, затем магазин, а через 5 лет он – владелец сети супермаркетов. И вот он приходит застраховать свой бизнес, а страховой агент просит его оставить свой e-mail для выгодных предложений. Наш бизнесмен, как и много лет назад, отвечает, что нет у него ни e-mail, ни компьютера.

– Просто поразительно! – удивляется страховщик, – такой огромный бизнес – и даже нет личного компьютера! Чего бы вы добились, если бы он у вас был?!

На что бизнесмен отвечает:

– Тогда я стал бы дворником компании «Microsoft».

Мораль: если у вас чего-то нет, может, вам это и не нужно?     26.09.16

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109440/14924/5

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2 thoughts on “5 поучительных притч

  • 30.06.2017 at 22:33
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    «Жизнь после смерти»
    Владимир Шебзухов

    Не взрослые, не дети,
    Подростки лишь всего,
    Одним вопросом этим
    Замучили его.

    «Что будет после смерти?»
    Учитель, иль молчал,
    Или в своём ответе –
    Себе под нос бурчал…

    Не взрослые, не дети,
    Едва звонок раздался,
    Спросили, от ответа —
    Почто он уклонялся?

    Тут никуда не деться,
    В молве народной — в лоб!
    «Вопрос имеет место,
    Но каждый ли поймёт?

    Так пусть вопрос сей будет
    Не первый, а второй.
    Пускай сейчас волнует
    Всех вас вопрос иной:

    А есть ли жизнь до смерти?» —
    Закончил тему глас.
    Не взрослые, не дети,
    Задумались тот час!

    Reply
  • 30.06.2017 at 22:34
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    Как знать…
    Владимир Шебзухов

    «Не надо иметь, а надо уметь!»
    Поговорка

    Свободных в фирме мало мест,
    А безработных много.
    На дворника прошёл он тест.
    Пусть так! И слава богу!

    От радости аж онемел…
    «Поздравить вас позвольте!
    Оставить фирме свой e-mail
    Вам лишь осталось только.

    Что? Нет компьютера у Вас?
    С трудом, но всё же верим.
    Факт не устраивает нас.
    Мы очень сожалеем!»

    На рынке ящик помидор
    Пришлось за доллар взять.
    Рискнуть последним — повезло,
    Ведь всё продал за пять.

    Купил за пять, продал за сто…
    Стал деньги в долг давать.
    А, коль проценты брал с того,
    Не станут осуждать.

    Купил машину бизнесмен
    И загородный дом.
    Пора от стольких перемен
    Подумать и о том —

    Скорее жизнь застраховать.
    Ведь, мало-ли чего…
    Но страховой агент опять
    Спросил e-mail его.

    Как прежде глас одно вещал,
    Компьютера, мол, нет.
    Агент лишь головой качал,
    Сказав ему в ответ:

    «Эх, кем бы вы могли бы стать,
    Приобретя компьютер!
    Ведь бизнес ваш, ни дать, ни взять,
    А, по опросам, крупный!»

    «Мне суждено об этом знать, —
    Звучал ответ невинно. —
    С компьютером я мог бы стать
    Лишь дворником на фирме!»

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