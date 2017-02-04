5 февраля объявлено в ЛНР днем траура в связи с гибелью Анащенко
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) 5 февраля объявлено днем траура в связи с гибелью главы народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Соответствующий указ главы ЛНР Игоря Плотницкого опубликован на его сайте.
В день траура решено приспустить все государственные флаги ЛНР, телеканалам рекомендуется отменить развлекательные передачи, а ведомствам — культурные мероприятия.
Анащенко погиб в результате подрыва в Луганске внедорожника Toyota утром 4 февраля. В автомобиле он был один. В ЛНР считают, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/04/5-fevralya-obyavleno-v-lnr-dnem-traura-v-svyazi-s-gibelyu-anashchenko