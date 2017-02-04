5 февраля объявлено в ЛНР днем траура в связи с гибелью Анащенко

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) 5 февраля объявлено днем траура в связи с гибелью главы народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

Соответствующий указ главы ЛНР Игоря Плотницкого опубликован на его сайте.

В день траура решено приспустить все государственные флаги ЛНР, телеканалам рекомендуется отменить развлекательные передачи, а ведомствам — культурные мероприятия.

Анащенко погиб в результате подрыва в Луганске внедорожника Toyota утром 4 февраля. В автомобиле он был один. В ЛНР считают, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.