49-летняя Селин Дион снялась полностью обнаженной

«Я не ищу вещи. Это вещи находят меня», — заявила Селин Дион и разделась для глянцевого журнала.

Популярная певица Селин Дион опубликовала снимок, который произвел эффект разорвавшейся бомбы среди ее подписчиков. 49-летняя звезда, которую в России знают прежде всего по хиту из фильма «Титаник», никогда не провоцировала публику пикантными фото, предпочитая завоевывать успех своим талантом. Однако исполнительница все же решила позировать обнаженной, чем очень обрадовала поклонников.

На фото она предстала сидящей в кресле без одежды. Звезда прикрывала свои прелести с помощью позы «нога на ногу» и рукой.

Также этот неожиданный для образа Дион снимок появился в Instagram американского Vogue. Оказалось, что певица позировала на камеру в перерывах между показами в рамках парижской Недели высокой моды.

Мисс Дион меняет один look на другой. Раньше певица надевала платья от кутюрье только на свои выступления, теперь ее можно увидеть в подобных образах все чаще. Дизайнеры выстраиваются в очередь, чтобы сшить для нее наряды. В ответ она говорит: «Я не ищу вещи. Это вещи находят меня», — подписали снимок редакторы журнала.

Селин Дион известна россиянам прежде всего в качестве исполнительницы хита из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Ранее «Ридус» писал о том, что знаменитая канадская певица Селин Дион удивила собравшихся на панихиду по ее мужу слишком открытым платьем.