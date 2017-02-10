49-летняя Памела Андерсон разделась в рекламе вибратора

Памела Андерсон продемонстрировала поклонникам свое соблазнительное, несмотря на 49-летний возраст, тело в провокационной рекламе британского интернет-магазина элитного нижнего белья и секс-игрушек.

«Никто не знает тебя лучше, чем ты» — гласит слоган ролика, в котором Андерсон не только лишь демонстрирует новейшую коллекцию Coco de Mer, но и один из фирменных вибраторов бренда.

Видео с ее участием, приуроченное ко Дню святого Валентина, уже набрало сотни тысяч просмотров в Сети.

По сюжету Памела приходит домой, снимает плащ, под которым ничего не надето.

Оказавшись абсолютно голой, актриса начинает наряжаться в соблазнительное белье и явно готовиться к свиданию.

Но когда раздается долгожданный звонок в дверь, актриса запирает ее на все замки и достает из шкатулки вибратор. Затем Памела ложится в постель с секс-игрушкой и начинает страстно изгибаться.

В конце видео Андерсон произносит фразу: «К черту День святого Валентина!»

Автором пикантного видео с Памелой стал английский фотограф, издатель и режиссер, работающий под псевдонимом Рэнкин.

«Мы хотели посмотреть на День святого Валентина с другой стороны, — заявила исполнительный директор бренда Люси Литвак. — Речь тут о том, что женщина может взять все под свой контроль, отказаться от стереотипов и не заморачиваться о том, есть ли у нее в этот день партнер или нет».

В действительности же Памеле не придется беспокоиться, с кем праздновать День влюбленных. По информации The Sun, избранником 49-летней красотки стал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.