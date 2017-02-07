43-летняя Хайди Клум снялась в рекламе нижнего белья

Модель снялась в чувственной фотосессии для новой рекламной кампании своего бренда нижнего белья Heidi Klum Intimates.

Немецкая 43-летняя супермодель Хайди Клум снялась в рекламе собственной линейки нижнего белья, в очередной раз продемонстрировав интернет-общественности свою потрясающую фигуру.

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, которая регулярно делится с 3,5 миллионами подписчиков пикантными снимками, снялась в очередной «жаркой» фотосессии бренда Heidi Klum Intimates.

На размещенных в Сети фотографиях с Виргинских островов мать четырех детей примерила несколько сексуальных комплектов разных цветов.

Клум показала, что выглядит она по-прежнему супер, сообщает news.com.au

«Это был идеальный способ отпраздновать наш пятый сезон — сняться в таком волшебном месте», — заявила модель.

Поклонники супермодели подтвердили «наличие пороха в пороховницах» Хайди.

Официально модель считается креативным директором марки нижнего белья и купальников, но она же и сама снимается в рекламных кампаниях.

Клум до сих пор числится в списках Forbs как одна из самых состоятельных манекенщиц.