43-летняя Хайди Клум снялась в рекламе нижнего белья
Немецкая 43-летняя супермодель Хайди Клум снялась в рекламе собственной линейки нижнего белья, в очередной раз продемонстрировав интернет-общественности свою потрясающую фигуру.
Бывший «ангел» Victoria’s Secret, которая регулярно делится с 3,5 миллионами подписчиков пикантными снимками, снялась в очередной «жаркой» фотосессии бренда Heidi Klum Intimates.
На размещенных в Сети фотографиях с Виргинских островов мать четырех детей примерила несколько сексуальных комплектов разных цветов.
Клум показала, что выглядит она по-прежнему супер, сообщает news.com.au
«Это был идеальный способ отпраздновать наш пятый сезон — сняться в таком волшебном месте», — заявила модель.
Поклонники супермодели подтвердили «наличие пороха в пороховницах» Хайди.
Официально модель считается креативным директором марки нижнего белья и купальников, но она же и сама снимается в рекламных кампаниях.
Клум до сих пор числится в списках Forbs как одна из самых состоятельных манекенщиц.
По материалам: http://ridus.ru/news/244153