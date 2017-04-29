300 человек в Москве и пара десятков в регионах: попытка Ходорковского организовать протесты в России позорно провалилась
На акцию протеста против того, чтобы президент России Владимир Путин шел на второй президентский срок в 2018 году, вышло смехотворное количество людей: до 300 человек в Москве и по несколько десятков в регионах.
Напомним, выйти 29 апреля на шествия (несанкционированные во многих городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге) дистанционно призывал россиян Михаил Ходорковский и его «Открытая Россия».
В итоге число протестующих оказалось удручающим для их зарубежных кураторов. Так, в пресс-службе московской полиции сообщили, что на несанкционированную акцию собрались около 250 человек.
«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция „Открытой России“, в которой приняли участие порядка 250 человек», — заявили в пресс-службе полиции.
Если московская полиция была крайне лояльна и не задержала ни одного человека, несмотря на незаконность акции, то правоохранители в Санкт-Петербурге предпочли действовать согласно инструкциям и задержали от 40 до 100 человек — именно столько противников Путина набралось в городе на Неве.
В других регионах число собравшихся и вовсе было комично: от 20 до 40 человек.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493473609