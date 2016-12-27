27 декабря — День спасателя в РФ

Сегодня, 27 декабря, свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых благородных профессий: российские спасатели.

День спасателя установлен указом президента России от 26 декабря 1995 года. Эта дата была выбрана в память о 27 декабря 1990 года, когда была создана первая в истории страны спасательная служба — Российский корпус спасателя (РКС). При этом статус министерства у преобразованного из РКС Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям появился четыре года спустя, в 1994 году.

Сотрудников и ветеранов МЧС РФ с их профессиональным праздником уже поздравил президент Владимир Путин. Он отметил их мужество и самоотдачу при выполнении профессионального долга.

«Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно.

Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу», — говорится в тексте поздравительной телеграммы главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Отметим, что по традиции большая часть сотрудников МЧС РФ и в свой профессиональный праздник находятся на боевом дежурстве. С 25 декабря в России в связи с грядущими новогодними праздниками все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.

«Русская Весна» присоединяется к поздравлениям, благодарит всех сотрудников МЧС РФ и ветеранов ведомства за их самоотверженный труд, желает им и их близким здоровья и благополучия.