[18+] Памяти одесских мучеников. Ничего не забудем. Никого не простим
Памяти погибших в Одессе
Я ушёл сегодня на рассвете… Мама, я забыл тебе сказать, Что ты мне дороже всех на свете… И забыл тебя поцеловать…
Заперт я, ни выхода, ни входа, В крепких лапах дыма и огня Верю я, что воцарит свобода И закончится не нужная война.
Мама, милая, как трудно мне вздохнуть! Только не от копоти и дыма… Мне фашистский кол вбивают в грудь С гимном «Ще не вмерла Україна!».
А глаза мои, как небо синие, Отражают красно-чёрный стяг… Мне б взлететь, да крылья сильные Сожжены, а ноги в кандалах…
Тело жжёт, но эта боль терпима, Больше сердце жжёт, что надо мной С гимном «Ще не вмерла Україна!» Ждут, когда умру, а я живой…
В своих мыслях я с тобой общаюсь, Слышу голос твой, ведь нет его роднее… Чувствую, недолго мне осталось… Но, поверь… об этом не жалею…
Я стоял за свой народ и волю, Ту, которую хотели отобрать. Умираю! Только не позволю! Ни огнём, ни пулей нас не взять!
Пусть печальной стала эта пьеса И никто не ждал сего финала, Но я сын твой, я герой Одессы, В жилах кровь горячая, как пламя…
Вытри слёзы… им судья — Всевышний Здесь сгорел я… им гореть в аду! Ты прости, родная, что так вышло… Ты прости, что больше не приду…
Татьяна Опанасенко, 7 мая 2014
Стихи Вадима Негатурова, погибшего в одесской Хатыни
Эпиграф: «…славних прадідів великих правнуки погані» Т.Г. Шевченко
Безразличия плесень сырая
Повсеместна в умах и сердцах…
Схожий адрес у всех: «хата с краю», —
— и у тех, кто в хрущовках, сараях,
и у тех, кто в коттеджах, дворцах…
Чёрной завистью лица землисты…
В бегстве глаз – вороватый невроз…
Липкой алчностью руки нечисты
у вахтёров, сержантов, министров,
у вождей и гламурных стервоз…
Перекручены факты истории…
Узаконен церковный раскол…
Нет ДЕРЖАВЫ.
— — — — -Есть блок территорий,
где паны в истребительном споре
местечковый творят произвол…
Вся страна отдана в окормление
вечно-алчущим ростовщикам…
Нет НАРОДА.
— — — — -Полно населения,
продающего с остервенением
честь и тело, Святыню и Храм,
продающего волю казачью
за бумажный масонский лоскут,
предубойную сытность свинячью,
водку, дурь, мишуру «от Версаччи»,
лживый мир Голливудских причуд…
Есть закон – но не даст он защиты…
Есть маршрут – но блудливы шаги…
Из бандитов создали элиту,
казаки превратились в бандитов,
а фигляры теперь — казаки…
Украина! Гниют в прозябании
Твой Талант и Удача Твоя…
Подались в холуи да путаны —
— ублажать ожиревшие страны –
— Твои дочери и сыновья…
Украина… проклятые годы…
скверна в душах… на совести грязь…
Что, Отчизна, с Тобой происходит?!
… Мы не дети Тебе, мы – отродье,
коль живём, с Твоей болью мирясь…»
Впервые опубликовано на News Front 2 февраля 2015 года
P.S.
Артем Лоик: «События 9 мая (2011 года) во Львове меня глубоко потрясли. Агрессия вместо благодарности и сочувствия! И это против тех, кто пришел почтить память тех, кто боролся за нашу свободу. Так не должно быть. Я хочу, чтоб это видео посмотрели зачинщики этого позора!». Видео опубликовано: 19 июня 2012 г.
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По материалам: https://news-front.info/2017/05/02/18-pamyati-odesskix-muchenikov/