[18+] Памяти одесских мучеников. Ничего не забудем. Никого не простим

Памяти погибших в Одессе

Я ушёл сегодня на рассвете… Мама, я забыл тебе сказать, Что ты мне дороже всех на свете… И забыл тебя поцеловать…

Заперт я, ни выхода, ни входа, В крепких лапах дыма и огня Верю я, что воцарит свобода И закончится не нужная война.

Мама, милая, как трудно мне вздохнуть! Только не от копоти и дыма… Мне фашистский кол вбивают в грудь С гимном «Ще не вмерла Україна!».

А глаза мои, как небо синие, Отражают красно-чёрный стяг… Мне б взлететь, да крылья сильные Сожжены, а ноги в кандалах…

Тело жжёт, но эта боль терпима, Больше сердце жжёт, что надо мной С гимном «Ще не вмерла Україна!» Ждут, когда умру, а я живой…

В своих мыслях я с тобой общаюсь, Слышу голос твой, ведь нет его роднее… Чувствую, недолго мне осталось… Но, поверь… об этом не жалею…

Я стоял за свой народ и волю, Ту, которую хотели отобрать. Умираю! Только не позволю! Ни огнём, ни пулей нас не взять!

Пусть печальной стала эта пьеса И никто не ждал сего финала, Но я сын твой, я герой Одессы, В жилах кровь горячая, как пламя…

Вытри слёзы… им судья — Всевышний Здесь сгорел я… им гореть в аду! Ты прости, родная, что так вышло… Ты прости, что больше не приду…

Татьяна Опанасенко, 7 мая 2014

Стихи Вадима Негатурова, погибшего в одесской Хатыни

Эпиграф: «…славних прадідів великих правнуки погані» Т.Г. Шевченко

Безразличия плесень сырая

Повсеместна в умах и сердцах…

Схожий адрес у всех: «хата с краю», —

— и у тех, кто в хрущовках, сараях,

и у тех, кто в коттеджах, дворцах…

Чёрной завистью лица землисты…

В бегстве глаз – вороватый невроз…

Липкой алчностью руки нечисты

у вахтёров, сержантов, министров,

у вождей и гламурных стервоз…

Перекручены факты истории…

Узаконен церковный раскол…

Нет ДЕРЖАВЫ.

— — — — -Есть блок территорий,

где паны в истребительном споре

местечковый творят произвол…

Вся страна отдана в окормление

вечно-алчущим ростовщикам…

Нет НАРОДА.

— — — — -Полно населения,

продающего с остервенением

честь и тело, Святыню и Храм,

продающего волю казачью

за бумажный масонский лоскут,

предубойную сытность свинячью,

водку, дурь, мишуру «от Версаччи»,

лживый мир Голливудских причуд…

Есть закон – но не даст он защиты…

Есть маршрут – но блудливы шаги…

Из бандитов создали элиту,

казаки превратились в бандитов,

а фигляры теперь — казаки…

Украина! Гниют в прозябании

Твой Талант и Удача Твоя…

Подались в холуи да путаны —

— ублажать ожиревшие страны –

— Твои дочери и сыновья…

Украина… проклятые годы…

скверна в душах… на совести грязь…

Что, Отчизна, с Тобой происходит?!

… Мы не дети Тебе, мы – отродье,

коль живём, с Твоей болью мирясь…»

Впервые опубликовано на News Front 2 февраля 2015 года

P.S.

Артем Лоик: «События 9 мая (2011 года) во Львове меня глубоко потрясли. Агрессия вместо благодарности и сочувствия! И это против тех, кто пришел почтить память тех, кто боролся за нашу свободу. Так не должно быть. Я хочу, чтоб это видео посмотрели зачинщики этого позора!». Видео опубликовано: 19 июня 2012 г.

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По материалам: https://news-front.info/2017/05/02/18-pamyati-odesskix-muchenikov/